‚Byla to taková mírná dohoda.‘ Konference OSN podle ekologů vyhlídky světa příliš nezlepšila

Ekologové považují konferenci OSN o změně klimatu, která skončila o víkendu v Glasgow, za promarněnou šanci. Navzdory dílčím úspěchům podle nich příliš nezlepšila vyhlídky světa, uvedla v tiskové zprávě Klimatická koalice. Státy podle ní nedokázaly předložit dostatečně ambiciózní příspěvky ke zmírnění změny klimatu, závěrečná deklarace jim pak pouze klade za úkol předložit dostatečné cíle pro rok 2030 do konce roku příštího. Praha 15:40 15. listopadu 2021

Podle agentury Reuters dohoda drží při životě naději, že se podaří udržet oteplování planety pod 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovým obdobím. Klimatická koalice je skeptičtější, a zatímco před konferencí směřoval svět k oteplení o 2,7 stupně Celsia, po ní jde podle ní o 2,4 stupně.

Země na konferenci souhlasily s postupným odklonem od používání uhlí k výrobě elektrické energie. Formulace závazku byla pod tlakem Číny a Indie na poslední chvíli oslabena a namísto původně navrhovaného postupného zavržení uhlí hovoří jen o postupném omezení jeho používání.

Část zemí se přihlásila k cílům snížit úniky metanu do atmosféry, některé státy společně s automobilovými firmami ohlásily cíle ohledně bezemisních vozidel. Část státníků se v Glasgow zavázala, že do roku 2030 zvrátí úbytek světových lesů.

„Změn, které by nám umožnily srazit do roku 2030 globální emise skleníkových plynů o 45 procent, summit opravdu moc nepřinesl," uvedla Jitka Martínková z Klimatické koalice.

„Delegace se neshodují na tom, zda by chudší země měly dostat kompenzace za nevratné ztráty a škody způsobené klimatickou změnou a jak by taková finanční pomoc měla vypadat. Bohaté a rozvinuté země přitom mají neoddiskutovatelný klimatický dluh, který je na čase začít splácet,“ poznamenala Nicole Princlová z Centra pro dopravu a energetiku.

Terčem kritiky byl i premiér

„Před deseti lety bychom s podobným výsledkem byli asi spokojeni. Nikoliv však nyní. Mnoha zemím a politikům nelze upřít snahu, ať už upřímnou, či nikoliv. Ale výsledek je zřejmý. Naděje na zastavení oteplování pod kritickou hranici je po dnešku minimální, ale stále existuje. Koho to patrně netrápí, je český premiér Babiš, jehož ostudný projev naplno odhalil, že závažnost situace naprosto nechápe,“ kritizoval Jan Freidinger z Greenpeace ČR.

Premiér mimo jiné kritizoval evropský klimatický balíček známý pod označením Fit for 55. Zelená dohoda (Green Deal) se podle něj bez racionálního přístupu může stát evropskou zelenou sebevraždou. Ekologové označili projev za mezinárodní ostudu a připomněli, že Babiš za něj obdržel anticenu environmentalistů.

Soukromý sektor

Zástupci akademické obce ocenili větší účast zástupců soukromé sféry. I podle nich však závěry měly být razantnější. Ředitel Centra pro otázky životního prostředí na Univerzitě Karlově Jan Frouz vidí jako pozitivní, že se téma klimatu stává politickou agendou všech významných zemí světa.

„A co si myslím, že bude ještě důležitější, je, že se jednání v Glasgow zúčastnila velká část významných světových bankovních domů a investičních společností, které v podstatě už dnes vnímají, že využívání fosilních paliv do budoucna přináší značné riziko. A od toho odvíjejí svou politiku, jak určovat a posuzovat rizika. Byť to třeba není oficiální součástí prohlášení,“ sdělil Frouz.

Ocenil i velkou účast průmyslníků a soukromé sféry. „Řada lidí, kteří se pohybují v byznysu, začíná vidět v adaptaci na globální změnu ekonomickou příležitost,“ dodal výzkumník s tím, že tyto momenty ho naplňují mírným optimismem. Zároveň však zdůraznil, že konkrétní přísliby a výsledky ve světle současných klimatických modelů a prognóz nejsou dostatečné.

‚Mírná‘ dohoda

„Myslím si, že to byla taková mírná dohoda. Tam je jedna složitost, z hlediska Číny a Indie, že z hlediska té ekonomiky, to bylo jediné možné, na čem se mohly dohodnout,“ míní o výsledku konference Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

„Myslím si, že to opravdu bylo maximum možného. I kvůli tomu, že se hlavní představitel Číny nezúčastnil, tak to signalizovalo, co si o tom myslí,“ podotkl Šrám. Zároveň však vypíchl dohodu mezi Čínou a Spojenými státy o spolupráci při řešení klimatické výzvy, kterou označil za „gentlemanskou“ domluvu.