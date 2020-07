Saúdskoarabský princ se z vraždy novináře zpovídat nebude, soudí vyšetřovatelka OSN

Bez změny režimu v Saúdské Arábii je nepravděpodobné, že by se tamní korunní princ Muhammad bin Salmán musel zpovídat před soudem v souvislosti s vraždou saúdskoarabského disidenta a novináře Džamála Chášukdžího. Na čtvrteční tiskové konferenci v Ženevě to řekla zvláštní vyšetřovatelka OSN Agnès Callamardová. Vyzvala rovněž členské státy OSN k tlaku na Saúdskou Arábii, aby propustila aktivistky za ženská práva. Ženeva 22:13 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán | Foto: Mohammed Elshamy / Anadolu Agency | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Callamardová rovněž upozornila, že podle ní zhruba 40 zemí už má nebo se chystá získat ozbrojené drony.

Smrt pro pět lidí, vězení pro tři další. Saúdský prokurátor oznámil tresty za Chášukdžího vraždu Číst článek

Zvláštní zpravodajka OSN pro mimosoudní či svévolné popravy ve čtvrtek podle agentury DPA zdůraznila, že ona sama je daleka toho, aby Saúdskou Arábii vyzývala ke změně režimu. Už před rokem přitom předložila podrobnou zprávu k zabití Chášukdžího a podle ní existují věrohodné indicie ukazující na možnou osobní odpovědnost korunního prince.

Callamardová kritizovala, že mnoho zemí by Chášukdžího případ zjevně nejraději zapomnělo. To podle ní nelze připustit. „Zabití novináře musí mít politické náklady,“ řekla francouzská politoložka.

S poukazem na blížící se summit velkých ekonomik G20 v Rijádu 21. a 22. listopadu vyjádřila naději, že se nebudou opakovat „obscénní fototermíny“ jako naposledy v Ósace, kdy se státníci vítali s bin Salmánem se širokými úsměvy.

Zvláštní komando z Rijádu Chášukdžího brutálně zavraždilo a jeho tělo rozčtvrtilo 2. října 2018 na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Bin Salmán, který je faktickým vládcem své země, však popírá, že by zabití nařídil. V Turecku bylo v souvislosti s činem obžalováno 20 saúdskoarabských občanů.

Callamardová ve čtvrtek podle agentury Reuters rovněž Saúdskou Arábii vyzvala k propuštění ženských aktivistek před summitem G20. Nejméně tucet významných obhájkyň ženských práv bylo v Saúdské Arábii zatčeno v roce 2018 - právě v době, kdy země umožnila ženám získat řidičský průkaz, za což mnohé ze zadržených bojovaly. Ženy však byly zadrženy při rozsáhlejším zátahu proti disidentům, včetně duchovních a intelektuálů.

V Turecku začal soud s podezřelými z vraždy saúdského novináře Chášukdžího. Hrozí jim doživotí Číst článek

Saúdská Arábie by podle zpravodajky OSN měla propustit „vězně svědomí, ženy, obhájkyně lidských práv, které jsou nyní ve vězení za to, že požadovaly právo řídit automobil“.

Éra dronů

Callamardová dále upozornila na to, že stále více zemí projevuje přání vstoupit do „klubu zemí používajících drony“. Svět podle ní vstoupil do „éry dronů“. Expertka citovaná agenturou AFP tvrdí, že nyní 102 států používá vojenské drony a 40 zemí disponuje nebo se chystá disponovat ozbrojenými drony. Od roku 2015 nejméně 11 zemí - Izrael, Irák, Írán, Británie, USA, Turecko, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie Egypt, Nigérie a Pákistán - tyto stroje skutečně nasadilo. Kromě toho údajně dronovými systémy disponuje zhruba dvacítka nestátních aktérů.

Callamardová připomněla, že až donedávna byly drony používány k cílenému zabíjení nestátních aktérů. Až letos v lednu jeden stát použil ozbrojený dron k zabití vysokého funkcionáře jiné země na území třetího státu, zdůraznila expertka. Spojené státy v lednu s využitím bezpilotního stroje zabily u Bagdádu íránského generála Kásema Solejmáního. Podle příslušné zprávy OSN byl útok nezákonný.