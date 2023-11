Vlády kráčí, i když by měly sprintovat. Svět je na prahu katastrofy, řekl před schůzí COP28 zástupce OSN

Světoví lídři musí „přestat otálet a začít jednat“ v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, protože rychle rostoucí teploty v letošním roce postavily všechny na pokraj katastrofy. Deníku The Guardian to řekl výkonný tajemník OSN pro změny klimatu Simon Stiell, který bude dohlížet na klimatický summit COP28 ve Spojených arabských emirátech. Do Dubaje přijedou příští týden desítky světových představitelů, aby jednali o tom, jak krizi řešit. Dubaj 12:39 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tající ledovce ohrožují budoucnost horských vesnic v Pákistánu, protože způsobují záplavy | Foto: Akhtar Soomro | Zdroj: Reuters

„Nyní se nacházíme v bodě, kdy jsme všichni na frontové linii,“ řekl Stiell. „Přesto většina vlád stále jen kráčí, i když by měla sprintovat,“ dodal.

Globální teploty v posledních měsících překonaly nové rekordy. Letošní rok je dosud nejteplejší v historii, přičemž teplotní nárůst se nebezpečně blíží k hranici 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni.

To je přitom limit, který se země dohodly dodržet. Stále je ale možné snížit emise skleníkových plynů natolik, aby se rozhodující hranice nepřekročila, uvedl Stiell. Další otálení je však podle něj nebezpečné.

„Každý rok malých krůčků, které jsme doposud dělali, znamená, že musíme dělat větší skoky s každým dalším rokem, pokud se chceme udržet v tomto závodě,“ řekl. „Vědecké poznatky jsou naprosto jasné,“ dodal.

Klimatická konference COP28 se ve Spojených arabských emirátech, zemi s velkou produkcí ropy a zemního plynu, uskuteční od 30. listopadu do 12. prosince. Očekává se účast až 70 tisíc vyjednavačů a státních představitelů, zástupců nevládních organizací, ekologů a novinářů.

Dvojí role ministra průmyslu

Letošnímu zasedání klimatické konference COP28 bude předsedat saúdskoarabský ministr průmyslu a zároveň šéf státní ropné společnosti ADNOC Sultán Džábir. Ten se stal terčem ostré kritiky ze strany ekologických aktivistů za svou dvojí roli.

„Není to první COP, který hostí země produkující fosilní paliva, a určitě nebude ani poslední. Každá země, i ta, která je velkým producentem ropy, má svou roli,“ řekl Stiell. „Je důležité, abychom uznali, že průmysl fosilních paliv musí být součástí řešení,“ dodal. Trvá však na tom, že tyto společnosti musí ukázat, že to s přechodem světa na bezuhlíkovou ekonomiku myslí vážně.

Jednou z klíčových otázek na konferenci COP28 bude zajištění financování záchrany a obnovy nejchudších a nejzranitelnějších komunit, když je postihne klimatická katastrofa. Na absenci tohoto financování ztrát a škod si dlouhodobě stěžují rozvojové země. Bohaté země se zatím nepřihlásily s příspěvky do fondu, který by to měl vyřešit. Stiell vyzval světové lídry, aby přišli s přísliby.

Vlády budou rovněž seznámeny s globálním hodnocením toho, jak malého pokroku bylo dosaženo v oblasti snižování emisí od Pařížské dohody z roku 2015. Dozví se také, jak daleko je svět od splnění pařížského cíle omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni, po jehož překročení vědci varují, že dopady klimatické krize se rychle stanou katastrofálními a nevratnými.