Valné shromáždění OSN odsoudilo rozhodnutí USA o Jeruzalému. Pro rezoluci hlasovalo 128 zemí, Česko se zdrželo

Valné shromáždění OSN na čtvrtečním mimořádném zasedání přijalo nezávaznou rezoluci, která odsuzuje rozhodnutí Spojených států uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Pro návrh hlasovalo 128 zemí, proti bylo devět, 35 států včetně České republiky se zdrželo. Americký prezident Donald Trump před hlasováním pohrozil, že státy, které budou proti Washingtonu hlasovat, přijdou o americkou finanční podporu. Aktualizováno New York 18:33 21. 12. 2017 (Aktualizováno: 21:42 21. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skalní dóm v Jeruzalémě. Ilustrační foto. | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

Šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás považuje přijetí rezoluce za vítězství Palestiny, uvedla agentura Reuters.

„Podle našeho názoru přijetí této rezoluce nenapomáhá blízkovýchodnímu mírovému procesu, naopak prohlubuje rozdíly mezi stranami," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

O tom, že se Česká republika hlasování zdrží, ve čtvrtek spekulovalo několik zahraničních zpravodajských webů. Například server arabstoday.net napsal, že Česko se zřejmě americkému tlaku podrobí.

„Dle našeho názoru přijetí této rezoluce nenapomáhá blízkovýchodnímu mírovému procesu, naopak rozdíly mezi oběma stranami prohlubuje, což není to, co od fóra OSN očekáváme. Řešení otázky Jeruzaléma by mělo být nalezeno u jednacího stolu,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Izrael je teroristický stát, uznejte Jeruzalém hlavním městem Palestiny, vyzval Erdogan svět Číst článek

Ze zemí Evropské unie se hlasování vedle Česka zdržely Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko, proti návrhu rezoluce žádný z unijních států nehlasoval. Slovensko se přiklonilo na stranu většiny, tedy těch, kteří postoj Spojených států odsuzují.

„Izrael rezoluci OSN odmítá a je zároveň potěšen vysokým počtem zemí, které pro ni nehlasovaly,“ uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň poděkoval zemím, které hlasovaly proti návrhu. Odmítavý postoj k rezoluci měly USA, Izrael, Guatemala, Honduras, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau a Togo.

Palestinské vedení považuje přijetí rezoluce za úspěch. „Hlasování je vítězstvím Palestiny,“ uvedl v prohlášení tiskový mluvčí Abbáse. „Budeme pokračovat v našem úsilí v OSN a na všech mezinárodních fórech, abychom ukončili okupaci a ustavili východní Jeruzalém hlavním městem palestinského státu,“ dodal.

„Toto hlasování změní způsob, jak Američané budou nahlížet na OSN a jak my budeme nahlížet na země, které nás v OSN nerespektují. Na toto hlasování nebude zapomenuto,“ řekla americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová. Zdůraznila přitom, že ohlášený přesun ambasády do Jeruzaléma nijak nebrání vyřešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci.

Shoda mezi Putinem a Erdoganem: uznání Jeruzaléma destabilizuje Blízký východ Číst článek

Odlišný názor ale mají Jemen s Tureckem, které Valnému shromáždění návrh rezoluce předložily. Turecké ministerstvo zahraničí v reakci na výsledek hlasování uvedlo, že mezinárodní společenství svým postojem k Jeruzalému jasně ukázalo, že důstojnost a suverenita nejsou na prodej.

Na obhajobu Spojených států vystoupil izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon. Ten označil USA za statečnou zemi, která se vzepřela tlaku palestinských činitelů, kteří chtějí, aby se na jejich národ pohlíželo jako na oběti. Danon prohlásil, že skutečnou obětí jsou Palestinci, ale ti obyčejní, kteří se nechávají svým vedením obelhávat.

V přijaté rezoluci, která není nijak právně vymahatelná, se mimo jiné uvádí, že veškerá rozhodnutí týkající se statusu Jeruzaléma jsou neplatná, pokud nejsou ve shodě s příslušnými rezolucemi OSN. Dokument rovněž vyzývá všechny státy, aby do Jeruzaléma nepřesouvaly svá velvyslanectví. Trump k přípravě přestěhování ambasády vydal pokyn tento měsíc. Očekává se, že přemístění velvyslanectví může trvat i několik let.