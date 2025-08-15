OSN: V Pásmu Gazy zemřelo od května 1760 Palestinců. Většinu zabily izraelské střely u humanitární pomoci
Nejméně 1760 Palestinců v Pásmu Gazy bylo od 27. května zabito, většina z nich při izraelské střelbě, když se snažili dostat k humanitární pomoci. Podle agentury AFP to v pátek uvedla kancelář pro palestinská území Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).
Většina mrtvých připadá na incidenty, které se staly u středisek Humanitární nadace pro Gazu (GHF), podporované Spojenými státy a Izraelem, další lidé umírali podél tras humanitárních konvojů.
Za poslední dva týdny tak podle OSN přišly ve snaze dostat se k pomoci o život téměř čtyři stovky lidí. Tentýž úřad 1. srpna oznámil, že od konce května, kdy GHF v Pásmu Gazy zahájila činnost, zahynulo za stejných okolností nejméně 1373 Palestinců.
Kancelář v období od 27. května do 13. srpna „zaznamenala nejméně 1760 zabitých Palestinců při snaze dostat se k pomoci: 994 v blízkosti středisek GHF a 766 podél tras humanitárních konvojů“, uvedl úřad OSN v tiskové zprávě.
„Většinu těchto úmrtí má na svědomí izraelská armáda,“ uvedl dále úřad. Dodal, že ačkoli si je vědom přítomnosti dalších ozbrojených subjektů v dotyčných oblastech, nemá žádné informace, které by naznačovaly jejich podíl na těchto úmrtích.
OSN a mezinárodní humanitární organizace upozorňují, že mechanismus rozdělování pomoci zavedený GHF je neefektivní, porušuje humanitární principy a umožňuje Izraeli používat jídlo jako zbraň.
Vyjádření armády
Z blízkosti center GHF jsou pravidelně hlášeny případy střelby či palby z granátometů ze strany izraelských jednotek. Izraelská armáda dlouhodobě tvrdí, že u distribučních středisek GHF střílí pouze na Palestince, kteří pro ni představují hrozbu.
Od začátku srpna úřad OSN také zaznamenal jedenáct incidentů, při nichž došlo k útokům na Palestince střežící konvoje v severní a střední části Gazy. Naposledy při takovém izraelském vzdušném útoku na severu Gazy 13. srpna zemřelo dvanáct Palestinců a osmnáct dalších bylo zraněno.
„Tyto útoky se odehrávají podle opakujícího se vzorce, který naznačuje, že izraelská armáda záměrně útočí na osoby považované za civilisty, kteří se podílejí na zajišťování pomoci,“ uvedl úřad OSN.
Agentura AFP s odkazem na mluvčího civilní ochrany v Pásmu Gazy uvedla, že jen dnes na tomto palestinském území zahynulo v souvislosti s boji 23 lidí, z toho dvanáct při snaze dostat se k pomoci. Civilní ochranu v Pásmu Gazy má pod kontrolou palestinské teroristické hnutí Hamás.
Válka v Pásmu Gazy, kterou vyvolal útok Hamásu na izraelské území, trvá od října roku 2023.