Osobně bych se v takové ponorce zbláznil. Nebyla certifikovaná, říká o potopení Titanu expert Gross

Přes dva roky od havárie ponorky Titan společnosti Ocean Gate se nadále objevují teorie o zániku tohoto podmořského plavidla. Server BBC v úterý citoval z vyšetřovací zprávy americké pobřežní stráže, která nehodu odůvodňuje nevhodným designem, chybějící certifikací, údržbou a procesem kontroly. „Do dopravního letadla bez certifikace by také vlezl jen blázen,“ říká pro Radiožurnál Pavel Gross, potápěč a konstruktér ponorek žijící ve Švýcarsku. Rozhovor Portland (USA) 0:10 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes dva roky od havárie ponorky Titan se nadále objevují teorie o zániku tohoto podmořského plavidla (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

V červnu se v médiích objevila informace, že za zkázou může být použití v mořské vodě nevhodného lepidla pro spojení trupu. Jedním z důvodů, proč mohlo dojít k havárii, má být také materiál trupu ponorky, který byl vyroben z uhlíkových vláken, smíchaný s pryskyřicí. Takové materiály se údajně nepoužívají k hlubokým ponorům. Jsou podle vás opravdu nevhodné?

V podstatě se to úplně nedá říct. To by byla dlouhá historie. Ale doposavad nebyly s úspěchem používány pro tyto účely. Ale já myslím, že tam nastala ještě jedna komplikace, že to nebyl homogenní materiál, nýbrž že tam byla kombinace titanových polokoulí, které uzavíraly cylindrickou, tedy válcovou část z uhlíkových vláken.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do dopravního letadla bez certifikace by také vlezl jen blázen, přirovnává k potopení ponorky Titan Pavel Gross, potápěč a konstruktér ponorek dlouhodobě žijící ve Švýcarsku

Tady je jeden veliký problém. Jestliže vystavíte tuto tlakovou kabinu velikému tlaku, nebo vůbec každému tlaku, tak se komprimuje. Ta malá komprese, to nevidíte, to by se muselo měřit. I když v této hloubce může být několik milimetrů.

Problém je v tom, že komprese uhlíkových vláken kompozitu je úplně jiná než těch titanových polokoulí. To znamená, ten válec se stlačoval víc než polokoule, které ho uzavíraly. Tam vidím ten hlavní problém, protože tam nastala kritická napětí. To by se pravděpodobně nespravilo ani vhodným lepidlem.

To je zásadní poznatek. Ještě k tomu nutno podotknout, že směr vinutí vláken byl, asi jako když u šicího stroje navíjíte špulku. Kdežto správný směr vláken by měl být přibližně asi pod 30 stupni, aby sledoval směr hlavního napětí. To je, řekl bych, v kostce všechno.

‚Šílené praskání‘

Mohla hrát roli také slanost, respektive salinita vody?

Slanost vody pravděpodobně ne tak moc, jako vůbec voda sama o sobě. Je otázka, jestli ten kompozit byl dostatečně těsný. To znamená, nikdy nemám garanci, že nějakými póry se nedostane voda, ať už jakákoliv, do vinutých vrstev, kde může způsobit dlouhodobější škody a nakonec i to, čemu se říká delaminace.

To znají kanoisti. Ty vinuté vrstvy od sebe začnou odlínat, pevnost se zmenšuje a nakonec dojde ke katastrofě, jako v tomhle případě. Víme o tom, že původní pilot ponorky odmítl další ponor, protože to v ní šíleně praskalo.

US Coast Guard releases report into Titan submersible implosion https://t.co/bF4X0yyUXz — BBC News (UK) (@BBCNews) August 5, 2025

Osobně bych se v takové ponorce zbláznil, protože praskání sice v ponorkách je normální stav, který je spíš způsobený tím, že když máte vestavěné struktury do válce, který se trošku smršťuje, tak po sobě klouže, různě to vrže a podobně.

To se u takových malých ponorek ovšem dá eliminovat. Jenomže pan šéfkonstruktér (Stockton) Rush to odbýval úplně lehkomyslně tím, že to je normální ponorkový zvuk, což je pravděpodobně hrozný nesmysl. Já bych té ponorce nevěřil, nikdy bych do ní nevlezl.

Ještě navíc nešla otevírat zevnitř. To znamená, i kdyby se byla vynořila bez imploze a byla by někde v oceánu mezi vlnami, nikdo by nevěděl, kde je a ti lidé se udusí, protože ji nemůžou otevřít zevnitř. To jsou zásadní věci, na které by žádná certifikace nepřistoupila.

Zbývající trosky ponorky Titan už jsou na souši. Pobřežní stráž je vyzvedla už minulý týden Číst článek

Ponorka bez certifikace

Ta ponorka nebyla certifikovaná. Pan Rush dostal jeden varovný dopis, který podepsalo asi 30 fachmanů přes ponorky, kteří ho varovali a řekli, že to má certifikovat. On odpověděl, certifikovat to nejde – to samozřejmě nešlo…

Protože by to neprošlo.

Ale on řekl, že to nejde certifikovat z toho důvodu, že je tam spousta novinek. Samozřejmě certifikace garantuje zákazníkovi, že konstrukce odpovídá všem technickým standardům.

Jenomže certifikace na druhé straně je taky, abych řekl, bariéra proti pokroku, protože je hrozně konzervativní. Ale pro zákazníka a pro turisty byl dominantní i poznatek, že nebyla certifikovaná.

To je běžné, opravdu není potřeba certifikace? Pokud nyní bez jakýchkoliv znalostí zkonstruuji ponorku, tak s tím mohu do moře?

Můžu s tím do moře, ale nesmím s tím za peníze vozit turisty. Jestliže se v moři utopím sám, nebo jestli mi praskne, to je v podstatě moje věc. Ale nesmím to udělat jako výdělečný podnik a brát do toho turisty. Kdybyste měli dopravní letadlo, které není certifikováno, tak by dovnitř vlezl jenom blázen.