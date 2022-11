OBRAZEM: Všední život v ostřelovaném Chersonu na snímcích českého novináře

Tak jako ve zbytku Ukrajiny jsou v Chersonu potíže s dodávkami elektřiny a vody. Plyn funguje v Chersonu jen někde. Tomáš Kolařík ale situaci považuje za stabilní.

„Situace se po této stránce každým dnem zlepšuje, protože sem přijíždí různé humanitární organizace a konvoje ze zásobami pro místní obyvatele. To, co je největší strašák, je to, že každým dnem se zintenzivňuje ostřelování Chersonu a jeho okolí,“ říká Kolařík.

Obchody a trhy prý začínají fungovat v podstatě normálně. Místním ale komplikuje život to, že pořád nefungují banky, a tak si někteří nic kupovat nemohou.

Rusové při ústupu z města poničili i mosty přes Dněpr. V Chersonské oblasti přes řeku vedou tři mosty a všechny prý dost utrpěly už v době, když ještě oblast ovládaly ruské síly - protože je ostřelovali Ukrajinci.

A právě to podle Kolaříka donutilo Rusy se z pravého břehu Dněpru stáhnout - bylo velmi těžké ho zásobovat. Důležitý Antonivskyj most ale podle Kolaříka ruští vojáci ještě při stahování využili.

„Antonivskyj most ještě překročili vojáci a poté jej definitivně vyhodili do vzduchu, aby je nemohla pronásledovat ukrajinská armáda. Ještě tady je železniční most u Antonivky, ten je, dá se říct, taky zcela zničen,“ dodává Kolařík.

A most na přehradě Nová Kachovka Rusové při ústupu taky odpálili. Poničili přitom i hráz té tamní obrovské vodní nádrže. Její protržení ale zatím podle Kolaříka nehrozí.