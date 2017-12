Ostuda, prašivka, oškubané kuře. Vánoční strom v Římě rychle opadává a stává se terčem vtipů

Řím má s oslavami Vánoc vážný problém: stromu, který nechala radnice postavit na Benátském náměstí, padá jehličí tak intenzivně, že panují vážné obavy, že na svátky z něho zůstane jen opelichané torzo. Podle agentury AP se předčasně uschlý tradiční symbol Vánoc stal už předmětem mnoha vtipů od obyvatel města. Řím 8:53 20. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční strom v Římě se stává terčem vtipů | Foto: Tony Gentile | Zdroj: Reuters

„Je to ostuda. Bolí mě jen se na tenhle vánoční stromek podívat,“ citoval Guardian jednoho z obyvatel Říma, podle kterého strom vypadá jako „oškubané kuře“.

Vánoční strom v Římě | Foto: Tony Gentile | Zdroj: Reuters

Strom, který je vysoký 21 metrů a byl přivezen z Jižních Tyrol, začal opadávat v podstatě hned poté, co byl vyzdvižen a co na něm byla rozsvícena vánoční světla. Od pozvolné proměny jej není s to zachránit ani 600 stříbrných ozdobných koulí a od obyvatel italské metropole již dostal přezdívku Prašivka.

Podle italského listu IL Messaggero je možné, že strom nebyl při transportu z Dolomit do Říma dostatečně zakrytý. Někteří ho podle podle deníku dokonce přirovnávají k „záchodové štětce“.

Římská radnice, kterou pořízení stromu a jeho převoz stálo 48 000 eur (1,2 milionu Kč), již začala zjišťovat, co je příčinou jeho rychlého uschnutí. Zlí jazykové přitom porovnávají jihotyrolský dovoz s vánočním stromem ve Vatikánu, který byl přivezen z Polska a který vypadá stále velmi svěže.

Vánoční strom v Římě během několika dní přišel o většinu jehličí. | Foto: Tony Gentile | Zdroj: Reuters