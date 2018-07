Osvoboďte pastora Brunsona, tlačí USA na Turecko. Trump hrozí ‚tvrdými ekonomickými sankcemi‘

„Spojené státy uvalí na Turecko rozsáhlé sankce za dlouhé zadržování pastora Andrewa Brunsona, skvělého křesťana a otce a také báječného člověka,“ napsal Trump na twitteru. „Hodně trpí. Tento nevinný člověk víry by měl být propuštěn okamžitě,“ dodal Trump.

Před ním už viceprezident Mike Pence varoval, že Spojené státy uvalí na Turecko sankce, pokud Ankara nepropustí pastora zadržovaného od roku 2016. Pence na třídenní konferenci o náboženské svobodě v USA prohlásil, že Washington uplatní proti Ankaře „tvrdé ekonomické sankce“.

'Chtěl bych se vrátit domů.' Americký pastor Brunson zůstává ve vazbě, turecký soud odročil řízení Číst článek

Viceprezident ve středu telefonicky hovořil s Brunsonem, když turecký soud rozhodl o přemístění pastora do domácího vězení. Pence jej ujistil, že společně s Trumpem učiní, co je v jejich silách, aby byl propuštěn a mohl se vrátit do vlasti.

Proti 50letému Brunsonovi je veden soudní proces, ve kterém mu hrozí trest až 35 let vězení. Pastor všechna obvinění popírá. Kauza představuje jedno z citlivých míst ve vztazích mezi Ankarou a Washingtonem.

Brunson, který žije v Turecku přes 20 let, řídil protestantskou církev v Izmiru na západě země. Zatčen byl i se svou ženou v říjnu 2016 v rámci čistek po pokusu části turecké armády o státní převrat. Jeho žena byla po několika dnech z vazby propuštěna.

Brunson čelí obvinění z kontaktů na hnutí Fethullaha Gülena, jehož vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana dlouhodobě viní ze snahy ji svrhnout, a také z kontaktů na zakázanou Stranu kurdských pracujících (PKK). Obě organizace Turecko považuje za teroristické. Brunson je obviněn také ze špionáže.