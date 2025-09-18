Otázky a odpovědi: Americká Národní garda. Čím se liší od armády a má Trump právo ji poslat do měst?
Americký prezident Donald Trump oznámil nasazení Národní gardy v 600tisícovém Memphisu. Vojenské jednotky mají pomoci v boji se zločinem. Příslušné memorandum s Trumpem podepsal republikánský guvernér státu Tennessee, kde Memphis leží. Oznámení přichází poté, co je nasazování gardistů v amerických městech horkým a kontroverzním tématem už několik měsíců. Přinášíme přehledné odpovědi na otázky okolo vojenské instituce, která v Česku nemá obdoby.
„Nepožádal jsem o nasazení Národní gardy, ale rozhodnutí padlo,“ uvedl demokratický starosta Memphisu Paul Young koncem minulého týdne. „Můj slib vám je, že zajistím, abychom spolupracovali strategicky a zajistili, že z toho bude těžit naše komunita, že bude silnější,“ dodal.
Trump Národní gardu za účelem nastolení pořádku proti vůli místního starosty či guvernéra poprvé použil v červnu.
Na 2000 členů gardy a 700 příslušníků námořnictva tehdy v Los Angeles hlídkovalo během protestů proti Trumpově deportační politice.
Jaké pravomoci garda má?
Z prezidentova jednání a rétoriky vyplynulo, že hodlá Národní gardu začít využívat k potlačování kriminality v amerických městech ve větší míře.
Už od srpna hlídkuje či pomáhá se „zkrášlováním“ ulic na 22000 gardistů v hlavním městě Washingtonu. Trump vyzdvihl pokles kriminality, které Washington poté zaznamenal.
Několik týdnů se hovořilo o tom, že dalšími „na řadě“ bude New Orleans či Chicago. Patrně kvůli odporu demokratického guvernéra Illinois,kde Chicago leží, J. B. Pritzkera, se však Trump nakonec rozhodl pro Memphis.
Město na středozápadě USA se řadí na první místo žebříčků násilných zločinů, ačkoliv odpůrci nasazení Národní gardy argumentují, že současná čísla jsou na minimu za posledních 25 let.
Gardisté do Memphisu dorazí pravděpodobně v pátek. Kromě Národní gardy se do akce zapojí federální úřady jako FBI, protidrogová agentura DEA nebo Úřad pro imigraci a cla (ICE).
Zásadní otázkou zůstává, jakou roli konkrétně budou gardisté v Memphisu mít. Pokud získají takzvanou dvojí autorizaci s pověřením prezidenta a guvernéra státu Tennessee, budou mít právo během avizovaného boje se zločinem i zatýkat občany.
Gardisté nasazení ve Washingtonu byli nejprve neozbrojení. Koncem srpna ale americká média informovala, že začali nosit své standardní pistole M17 a někteří dokonce pušky M4.
Zástupci minsiterstva obrany tehdy uvedli, že jde o prostředek sebeobrany „v situaci bezprostředního ohrožení smrtí nebo vážného zranění“. Zda bude Národní garda v Memphisu rovněž ozbrojená, není jasné.
Ozbrojování gardistů je při federálních misích běžné. Přesto jde o obrat v pozici Pentagonu, který nejdříve naznačil, že příslušníci nasazení v hlavním městě mohou být ozbrojení, pokud si to bude situace žádat.
Čím se liší od armády?
Národní garda je rezervní složkou americké armády a rozdíl mezi nasazeným gardistou a vojákem v aktivní službě je především formální. Svoji gardu má každý z amerických států a teritorií (jako například Portoriko). Gardisté tak kromě amerického prezidenta podléhají velení guvernérů svých států.
Národní garda má kolem 430 tisíc členů a dvě složky – pozemní a leteckou. Její příslušníci musejí projít úvodním vojenským výcvikem a následně cvičit pravidelně jeden víkend v měsíci a dva týdny v kuse ročně.
Jinak jde o běžné občany s civilním povoláním, kteří však podle hesla „stále připraveni, stále tu“ musejí okamžitě reagovat na rozkazy guvernérů či prezidenta a nastoupit do aktivní služby. K členství v Národní gardě patří řada sociálních benefitů.
Kromě možného nasazení v konfliktech v zámoří či výjimečných případech nastolování pořádku na domácí půdě je rolí gardistů asistovat při přírodních pohromách, jako jsou hurikány či záplavy.
Má prezident právo nasazovat Národní gardu ve městech?
Červnové nasazení Národní gardy v Los Angeles bylo za poslední desítky let poprvé, kdy prezident poslal vojáky do amerického města bez souhlasu guvernéra daného státu.
Nejen ve Spojených státech platí princip, že armáda mimo výjimečných případů
(povstání) nemá právo vymáhat zákony, například provádět domovní prohlídky či zatýkat, jak přísluší policii. Soud v San Francisku na začátku září rozhodl, že Trumpova vláda zašla v tomto směru v Los Angeles příliš daleko a zákon porušila.
Obecně však platí, že prezident má právo Národní gardu povolat.
„Zákon je obecně řečeno na straně prezidenta Trumpa. Pokud usoudí, že je buď národní stav nouze, nebo probíhá povstání či povstání hrozí, může Národní gardu aktivovat,“ uvedla pro americkou stanici ABC10 Kyndra Rotundaová, profesorka a odbornice na vojenské právo z Champanovy univerzity. Dodala přitom, že výklad toho, jak moc je situace vážná, aby si žádala nasazení Národní gardy, závisí na prezidentovi.
Národní garda může být aktivována třemi způsoby:
- Státní služba – například při lesních požárech, historicky i při teroristickém masakru v Oklahoma City před 30 lety. Za nasazení gardistů platí daný americký stát a velí jim guvernér.
- Aktivace tzv. článku 32 amerického zákoníku – například po teroristických útocích 11. září 2001 nebo rozsáhlejších přírodních katastrofách jako hurikán Katrina. Gardistům velí guvernér, avšak na účet federální vlády.
- Aktivace tzv. článku 10 amerického zákoníku – Národní garda je pod velením prezidenta. Kromě konfliktů v zahraničí, například během války v Perském zálivu, byl článek 10 použit při protestech v Los Angeles v roce 1992. Tehdy však oproti letošnímu červnu místní policie nedokázala protesty potlačit sama.