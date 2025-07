Otázky a odpovědi: Proč bude europarlament hlasovat o nedůvěře Komisi a zvednou ruku i Češi?

Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou bude ve čtvrtek čelit hlasování o vyslovení nedůvěry. Naposledy nad Komisí visela hrozba předčasného konce v roce 2014. Aktuální hlasování vyvolal rumunský europoslanec Gheorghe Piperea, a to kvůli takzvané kauze Pfizergate z počátku covidové pandemie. Co hlasování o vyslovení nedůvěry obnáší a jakou mají kritici Von der Leyenové šanci na úspěch? To rozebíráme v otázkách a odpovědích. Otázky a odpovědi Brusel/Štrasburk 7:00 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně současné Evropské komise má mandát do roku 2029 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Závažná pochybení a nedostatek transparentnosti v souvislosti s vyjednáváním o dodávkách vakcín od společnosti Pfizer všem unijním zemím.

Z toho Ursulu von der Leyenovou obviňuje iniciátor hlasování o nedůvěře, rumunský europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

Šéfka Evropské komise nařčení odmítá a Pipereu obviňuje ze snah přepsat historii ohledně covidu-19.

V počátcích pandemie Von der Leyenová vyjednávala o koupi vakcín se šéfem společnosti Pfizer Albertem Bourlouem skrze SMS zprávy, které později Komise odmítla na žádost novinářky z The New York Times zveřejnit. Unijní soud v květnu rozhodl, že pochybila, když žádost novinářky zamítla.

Už dopředu je téměř jisté, že europarlament Komisi nedůvěru nevysloví, návrh má jen menšinovou podporu. Jaký proces ale Piperea aktivoval a jak budou hlasovat čeští zástupci v Evropském parlamentu? Web iROZHLAS.cz přináší odpovědi na hlavní otázky.

Jak se vyslovuje nedůvěra Evropské komisi?

Plénum Evropského parlamentu, tedy všech 720 europoslanců včetně 21 českých, bude o vyslovení nedůvěry Evropské komisi hlasovat ve čtvrtek mezi 12.00 a 14.00, jak vyplývá ze schváleného programu.

Podobně jako je v českém politickém systému vláda odpovědná parlamentu, je Evropská komise a jejích 27 eurokomisařů odpovědných Evropskému parlamentu. Ten Komisi v krajním případě může vyslovit nedůvěru a všichni eurokomisaři, včetně předsedy či předsedkyně, musejí na funkci rezignovat.

Aby vyslovení nedůvěry prošlo, musely by pro něj zvednout ruku dvě třetiny všech přítomných a hlasujících europoslanců, kteří současně musejí představovat nadpoloviční většinu všech členů europarlamentu. Evropská komise získává od parlamentu a členských států mandát na pět let, který se překrývá s volebním obdobím Evropského parlamentu, může mu tak být přímo odpovědná.

Proč rumunský europoslanec hlasování vyvolal?

Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů sesbíral dostatek podpisů, tedy minimálně jednu desetinu všech europoslanců, pro návrh na vyslovení nedůvěry komisi Ursuly von der Leyenové. Podle dostupných informací získal podporu bezmála 80 europoslenců.

Agentuře ČTK nicméně český europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) potvrdil, že podpisy pro návrh na odvolání Von der Leyenové sbíral i on se skupinou slovenských a německých kolegů hned po rozsudku týkající se aféry Pfizergate, který padl v květnu.

„Navzájem jsme si návrhy podepsali, a protože ten jeho měl navíc podporu z pravicových frakcí ECR a ESN (Evropa suverénních národů), přidali jsme i našich 30 podpisů k jeho, čímž se dosáhlo potřebného počtu pro vyvolání hlasování o nedůvěře,“ uvedl český europoslanec.

Von der Leyenová hovoří s tehdejším generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Bourlaou. V pozadí belgický expremiér Alexander de Croo a zakladatelka BioNTech Özlem Türeciová (23. dubna 2021) | Foto: POOL | Zdroj: Reuters

Podle Dostála se s Pipereou, který je profesorem práva, snadno shodli, že „bez rozdílu levice či pravice nelze tolerovat na pozici šéfky Komise někoho, kdo prohrál soud a je na štíru s transparentností v případě sjednávání největší farmaceutické zakázky v historii EU.“

Aféra Pfizergate pochází z období koronavirové pandemie, kdy Von der Leyenová uzavírala za Evropskou komisi smlouvy o dodávkách vakcín proti covidu-19 se společností Pfizer. S jejím šéfem Albertem Bourlou si o věci netransparentně vyměňovala SMS zprávy, které posléze odmítla zveřejnit po žádosti novinářky The New York Times Matiny Stevis-Gridneffové.

Jak budou hlasovat čeští europoslanci?

Europoslanci z českých vládních stran v Evropském parlamentu patří do frakcí politického středního proudu a potvrdili, že pro nedůvěru Komisi ruku nezvednou.

Výjimkou je ODS, která patří do konzervativnější pravicové frakce Evropských konzervativců a reformistů (ze které pochází i autor návrhu na odvolání Komise), ani její europoslanci však návrh nepodpoří. Stejně tak pro nedůvěru nebude hlasovat ani Pirátka Markéta Gregorová.

Návrh na vyslovení nedůvěry naopak podpoří například všichni europoslanci hnutí ANO, stejně tak ti hnutí Stačilo!

Co by se stalo, kdyby europarlament nedůvěru Evropské komisi vyslovil?

„V případě vyslovení nedůvěry členové Komise kolektivně odstoupí ze svých funkcí a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odstoupí ze své funkce v Komisi,“ říká jasně článek 17 Smlouvy o Evropské unii.

Kromě českého eurokomisaře Jozefa Síkely, všech jeho kolegů-eurokomisařů a předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové by na postu místopředsedkyně Komise skončila i Estonka Kaja Kallasová. Zda by v této bezprecedentní situaci musela opustit i post šéfky evropské diplomacie, není zcela jasné.

Z evropského práva vyplývá, že dotyční by ve funkci zůstali do té doby, než budou jmenováni jejich nástupci, a starali by se o „běžné záležitosti“. Co „běžné záležitosti“ jsou, není jasně definované, Komise by však patrně fungovala v prozatímním režimu.

Eurokomisaře do funkcí nominují jednotlivé členské státy podle toho, jaké portfolio jim bylo přiděleno. Schválit je pak musí po procesu takzvaného grilování Evropský parlament. Předseda či předsedkyně Evropské komise pak běžně vzejdou z nejsilnější strany Evropského parlamentu. Tou je nyní Evropská lidová strana.

Jak hlasování s největší pravděpodobností dopadne?

Média i samotní europoslanci předpokládají, že šance na odvolání Komise jsou mizivé.

Pro nedůvěru se patrně vysloví část konzervativní frakce evropských reformistů, a národovecká frakce Patrioti pro Evropu a krajně pravicová a euroskeptická Evropa suverénních národů.

Ačkoliv Patrioti jsou s 86 europoslanci vlivnou silou na plénu, přehlasovat evropské lidovce (ESL), socialisty a demokraty (S&D) a liberály (Obnovme Evropu) se jim nepodaří.

Hlasy proti Von der Leyenové patrně nenajdou podporu ani u Zelených a levicově až krajně levicově orientované frakce Levice, kteří sice kritizují Von der Leyenovou za spolupráci s pravicí při mírnění klimatických nároků, ale s krajně pravicovými uskupeními hlasovat nebudou.