OTÁZKY A ODPOVĚDI: Proč se Izrael a Írán navzájem ostřelují? Přinášíme shrnutí současného konfliktu

Během uplynulého víkendu vyeskaloval konflikt mezi Izraelem a Íránem poté, co židovský stát zaútočil na íránská jaderná zařízení. Tel Aviv to zdůvodňuje vysokou pravděpodobností toho, že Teherán během krátké doby může vyvinout atomovou bombu. Ten to popírá, materiály prý využívá pouze pro mírové účely. Měl skutečně Írán kapacitu na sestavení jaderných zbraní? A jak se může konflikt vyvíjet dál? Otázky a odpovědi Teherán/Tel Aviv 14:40 16. června 2025

Co se nyní děje mezi Izraelem a Íránem?

Dlouho znepřátelené země na sebe aktivně útočí od pátku 13. června, kdy Izrael zasáhl jaderné a vojenské objekty Íránu. Zdůvodnil to zničením jeho potenciálu pro výrobu atomových zbraní. Cílil proto i na přední vědce jeho nukleárního programu nebo vysoko postavené armádní činitele, informuje agentura AP.

K pondělnímu poledni mají podle Reuters íránské zásahy 23 obětí a stovky zraněných. Íránské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že údery Izraele zabily 224 lidí. Po posledním kole útoků z neděle na pondělí řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac, že za ně obyvatelé Teheránu tvrdě zaplatí.

Jak dlouho spor trvá?

Vyšší napětí mezi oběma státy panuje od loňského dubna, kdy Tel Aviv zaútočil na íránský konzulát v Damašku a zabil 16 lidí včetně dvou generálů. O 14 dní později Teherán zareagoval vysláním asi tří stovek dronů a raket, které ale Izrael s pomocí svého spojence USA z větší části zneškodnil.

Podobný útok ze strany Íránu přišel také o skoro půl rok později, v říjnu 2024, protivzdušná obrana ho ale opět zvládla potlačit. Izrael ke konci měsíce odpověděl prvním přímým útokem na islámskou zemi, při němž zasáhl několik systémů protivzdušné obrany a míst spojených s výrobou střel. Přímá agrese poté až do minulého týdne ustala.

Co způsobilo současnou eskalaci?

Izrael svůj páteční úder, který nazývá preventivním, zdůvodňuje bezprostředním nebezpečím toho, že Írán v blízké době dokončí vývoj vlastní jaderné zbraně. „Může to být rok, může to být pár měsíců,“ cituje web BBC izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podle něj je operace nutná k „potlačení íránské hrozby vůči samotné existenci Izraele.“

Jaderný program Teherán provozuje, avšak tvrdí, že pouze za mírovými účely, tedy výrobou nukleárního paliva. Informace izraelské armády však indikují, že Írán vstříc dokončení nukleární bomby učinil konkrétní kroky. Mezinárodní agentura pro atomovou energii též poprvé za posledních 20 let oficiálně konstatovala, že Írán neplní závazky týkající se svého jaderného programu.

Podle Kelsey Davenportové, řídící sekce pro nešíření jaderných zbraní při americké Arms Control Association, Tel Aviv zatím nepředstavil důkazy, které by jeho tvrzení podporovaly. „Írán má potenciál velmi rychle získat dostatek štěpného materiálu na bombu několik měsíců. Ani odhad o vývinu v řádech měsíců není nový,“ uvedla pro BBC.

Některé z aktivit země mohou podle ní vývoj bomby naznačovat, ale americké zpravodajské složky přesto soudily, že některé klíčové kroky k sestavení nálože nepodniká.

Jaké jsou mezinárodní reakce?

Spojené státy se jako nejsilnější spojenec Izraele do konfliktu zatím nezapojili, řekl Donald Trump v neděli. Nevyloučil však možnost, že by se tak do budoucna mohlo stát. V noci na pondělí pak přinesla americká televize CBS zprávu, že Trump vetoval plán Tel Avivu na zabití duchovního vedoucího Alího Chameneího.

V sobotu Trump také mluvil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, velkou část telefonátu prý věnovali eskalujícímu konfliktu. Americký prezident měl podpořit Putinův nápad, že by Kreml během případných jednání fungoval jako mediátor.

Český premiér Petr Fiala (ODS) v neděli telefonicky hovořil se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem. Český předseda vlády vyjádřil pochopení pro nutnost zastavení íránského jaderného a raketového programu i přání maximálně chránit civilisty žijící v Izraeli, Íránu, Gaze nebo kdekoli jinde. Téma blízkovýchodního konfliktu bude i na agendě pondělní schůzky skupiny G7.

Jak mají postupovat Češi v Izraeli?

Česko vyšle repatriační let pro krajany v Izraeli, kteří se přihlásili velvyslanectví v Tel Avivu. Několik Čechů má také odcestovat z jordánského Ammánu do Bratislavy slovenským repatriačním letem.

Izraelský vzdušný prostor je kvůli konfliktu uzavřen a dopravci od pátku ruší spoje mezi židovským státem a Prahou. Proto konvoj s českými občany evakuovanými z Izraele ráno vyjel k hranici sousední země, odkud teprv odletí.

„Konvoj odjel v sedm hodin ráno a předpokládá se, že někdy pozdě večer, pokud všechno bude dobře, by evakuační speciál měl doletět do Prahy,“ uvedla velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Česká diplomacie varovala před cestami do Izraele, vydala i varování před návštěvou Libanonu a Jordánska a vyzvala české občany, aby opustili Írán.

Jak se může situace vyvíjet?

Izrael podle svých tvrzení získal vzdušnou převahu nad Íránem a značně oslabil jeho protivzdušnou obranu. Během čtyř dní také stihl zasáhnout řadu důležitých cílů a eliminovat několik důležitých postav v různých sférách tamního režimu.

Ministr obrany Jisrael Kac v neděli uvedl, že se z Íránu stane druhý Beirut. Narážel tím na libanonské hlavní město, které Izrael loni též rozsáhle bombardoval. V pondělí pak naznačil pokračování útoků: „Obyvatelé Teheránu budou nuceni nést náklady diktatury a evakuovat se z míst, kde bude nutné udeřit na cíle režimu a bezpečnostní infrastrukturu v Teheránu, uvedl šéf resortu.“

Íránský parlament v reakci na eskalaci chystá vystoupení ze smlouvy o nešíření nukleárních zbraní, kterou země podepsala v roce 1970. Signatáře, kteří v té době nedisponovali jadernými zbraněmi, zavazuje k zákazu jejich vývoje a umožnění kontrol ze strany IAEA. Izrael, ačkoliv také disponuje nukleárními zbraněmi, smlouvu nikdy nepodepsal a jejich existenci nepřiznal.