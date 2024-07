OTÁZKY A ODPOVĚDI: Proč skončil Biden? A dokdy musí demokraté vybrat nového kandidáta?

Americký prezident Joe Biden v neděli oznámil, že odstupuje z listopadových prezidentských voleb. Stalo se tak po nátlaku spolustraníků i veřejnosti zejména v reakci na jeho neuspokojivý výkon v debatě proti jeho republikánskému oponentovi, bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Co se bude dít dál a jak budou demokraté postupovat? iROZHLAS.cz přináší odpovědi na základní otázky. Washington 11:41 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden podal v televizní debatě neuspokojivý výkon, po kterém zesílilo volání po jeho odstoupení. | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Proč Biden odstoupil?

Současný americký prezident přislíbil, že v týdnu vystoupí s oficiálním projevem, kde rozhodnutí, proč nebude obhajovat mandát, blíže vysvětlí. Dá se předpokládat, že roli sehrála kombinace tlaku rodiny a spolustraníků. Volání po jeho odstoupení z kampaně zesílilo zejména po jeho neuspokojivém výkonu v červnové debatě s Donaldem Trumpem, po které se propadl v průzkumech.

Jeho oponent Donald Trump navíc získal další náskok po pokusu o atentát, při kterém ho střelec poranil na pravém uchu. Současného prezidenta postupně začali k odstoupení z kampaně vyzývat kolegové z Demokratické strany.

Jak budou demokraté postupovat?

K vybrání nového demokratického prezidentského kandidáta nyní vedou dvě cesty. První z nich je jeho vybrání na sjezdu Demokratické strany, který proběhne mezi 19. a 22. srpnem.

Zatímco tradičně by strana, jejíž člen je současně prezidentem a uchází se o znovuzvolení, jeho kandidaturu jen formálně potvrdila, nyní by bylo rozhodnutí takzvaně „otevřené“, tedy s větším počtem kandidátů. Takovou situaci demokraté naposledy zažili v roce 1968, kdy se o znovuzvolení neucházel prezident Lyndon B. Johnson.

Kandidát musí získat potřebný počet stranických delegátů, kteří byli zvoleni během primárek. Delegátů jsou 4000 a drtivá většina přislíbila hlas prezidentu Bidenovi. Po jeho odstoupení je možné, že většina z nich podpoří viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Někteří demokraté navrhují i možnost zjednodušeného hlasování, ve kterém by rozhodovalo pouze 400 členů sjezdu.

Druhou cestou je předčasné hlasování, ve kterém demokraté plánovali schválit Bidenovu kandidaturu. V tomto případě by hlasovali členové vedení strany. Výhodou této metody je fakt, že by dala novému kandidátovi více času na předvolební kampaň a tím pádem lepší šanci na vítězství ve volbách. Mezi slabiny patří menší transparentnost a nezávaznost takového hlasování – sjezd by jeho výsledky teoreticky mohl zrušit, což by naopak vedlo k vážné vnitrostranické krizi.

Kdo jsou potenciální kandidáti?

Kandidátkou je nyní Bidenova viceprezidentka Kamala Harrisová. Tu prezident přímo podpořil, navíc bude mít přístup k financím jeho kampaně, což jí dává oproti konkurentům výrazný náskok. Ten je dále umocněn tím, že je viceprezidentka momentálně nejviditelnějším demokratickým politikem.

Ještě před odstoupením Joea Bidena bylo skloňováno několik jmen, například kalifornský guvernér Gavin Newsom či současný ministr dopravy Pete Buttigieg, který se o kandidaturu ucházel již v minulých volbách. Nakonec odstoupil po neúspěchu v primárkách a podpořil Bidena, který si ho vybral jako ministra dopravy. Jak Newsom, tak Buttigieg ale v příspěvcích na sociální síti X vyjádřili podporu Harrisové.

Má Harrisová šanci?

Harrisové se dlouho v průzkumech nedařilo, zjednodušeně se ale dá říct, že si v nich nyní vede podobně jako Joe Biden. Ten v červencových průzkumech za Donaldem Trumpem zaostával o zhruba pět procentních bodů.

Oproti končícímu prezidentovi má ale Harrisová několik výhod, které jí mohou v posledních předvolebních měsících pomoci. Nejčastěji kritizovaným aspektem Bidenovy kandidatury byl jeho věk, Harrisová je ale v 59 letech o 21 let mladší než Biden a o 18 let mladší než Donald Trump. Dá se tak předpokládat, že bude v závěrečné části kampaně výrazně energičtější.

Jako součást Bidenovy vlády ale bude zároveň pro Trumpa snadnější na ni útočit.

Koho by si Harrisová vybrala jako viceprezidenta?

V případě, že by byla demokraty skutečně nominována Harrisová, by stále musela být zodpovězena otázka, s kým by současná viceprezidentka do voleb šla.

Dá se předpokládat, že by byl viceprezidentský kandidát od Harrisové nápadně odlišný, aby oslovoval jiné demografické skupiny. Zatímco od Harrisové si její podporovatelé slibují vysokou podporu u Afroameričanů, amerických Asiatů a žen, potenciální viceprezident by měl „bodovat“ zejména u bílých Američanů a předpokládá se, že půjde o muže.

Právě proto jsou nejčastěji zmiňována stejná jména jako v případě prezidentských kandidátů, tedy Newsom či Buttigieg.

Zajímavou možností by mohla být Gretchen Whitmerová. Ta by jakožto guvernérka státu Michigan demokratům mohla pomoci k větším ziskům v oblasti amerického Středozápadu, jehož státy budou ve volbách klíčové. Trumpův viceprezidentský kandidát J. D. Vance přitom pochází ze sousedního Ohia.