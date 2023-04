Může to být jen špička ledovce. Co obsahují uniklé přísně tajné dokumenty, kdo je zveřejnil a proč

„Obrátíme každý kámen, abychom původce úniku našli," slíbil americký ministr obrany Lloyd Austin. Více než sto stran tajných dokumentů na sociálních sítích zhruba půl roku zveřejňoval muž s přezdívkou OG. Pátrají po něm jak vyšetřovatelé Pentagonu, tak FBI. Únik totiž představuje vážné ohrožení americké národní bezpečnosti, stejně jako vztahů se spojenci USA. Přinášíme odpovědi na hlavní otázky ohledně bezprecedentního úniku citlivých listin. Otázky a odpovědi Praha 17:30 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do vyšetřování úniku tajných dokumentů se zapojil Pentagon i FBI | Zdroj: Profimedia

Informace obsažené v uniklých tajných dokumentech se rozhodně netýkají jen války na Ukrajině, ačkoliv se v prvních dnech největší pozornost upírala právě hlavně na ně. Dokumenty zmiňují například i Izrael nebo Čínu.

Původce úniku, tajemný OG, mezitím zametá svou digitální stopu. Zrušil kanál na discordu, kde začal dokumenty na sklonku minulého roku zveřejňovat a požádal své následovníky, aby vymazali informace, které by od nich k němu mohly vést.

Co všechno uniklé dokumenty obsahují?

Dokument z dílny CIA má odhalovat aktivní zapojení izraelské tajné služby Mossadu do protestů proti nové izraelské vládě.

Její agenti měli aktivně a v některých případech naprosto „explicitně“ podněcovat demonstrace, při kterých vyšly do ulic řady měst desítky tisíc lidí. Mossad toto obvinění kategoricky popřel.

V další tajné listině se pak píše o čínském testování experimentálních hypersonických raket. Jedna ze zkoušek měla proběhnout 25. února, raketa letěla asi 12 minut a uletěla přes dva tisíce kilometrů.

V dokumentu američtí analytici napsali, že existuje vysoká pravděpodobnost, že nové čínské střely budou schopné proniknout americkým protiraketovým systémem.

Co je v dokumentech uvedeno o Ukrajině?

Tajné a přísně tajné listiny odhalují hlavně to, jak dalece jsou Spojené státy zapojené do války na Ukrajině a každodenních vojenských operací.

V jednom z dokumentů, který je datovaný 28. února a který má pocházet z Pentagonu, se například píše, že pokud budou boje dál pokračovat se stejnou intenzitou, dojdou Ukrajině rakety Buk 13. dubna a rakety S-300 3. května.

Dokument z 23. března pak přiznává působení několika jednotek speciálních sil cizích států. Asi padesátičlenný kontingent má mít v poli Velká Británie, své speciální jednotky údajně vyslaly i Spojené státy, Lotyšsko, Francie a Nizozemsko.

Kromě toho dokumenty obsahují odhady ztrát ruské a ukrajinské strany nebo potvrzení toho, že Spojené státy odposlouchávaly komunikaci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

V neposlední řadě uniklé dokumenty odhalily, že Spojené státy nejspíš velmi detailně monitorovaly aktivity generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. Na základě rozhovorů, které měl vést se svými poradci, USA s nelibostí konstatovaly, že je Guterres při vyjednávání o pokračování takzvané obilné dohody příliš vstřícný k Rusku a jeho zájmům.

Přístup generálního tajemníka OSN prý mimo jiné podvrací snahu pohnat Rusko k zodpovědnosti za jeho zločiny na Ukrajině. Konkrétně byl Guterres například nakloněný tomu, aby se do vývozního procesu zapojily i osoby na sankčních seznamech, pokud by to znamenalo další fungování dohody.

Představitelé OSN uvedli, že nejsou nadšení z americké interpretace Guterresova úsilí, jelikož generální tajemník svůj kritický postoj k ruské invazi na Ukrajinu vyjadřuje naprosto jasně.

Kdo měl dodávat zbraně na frontu?

Dokument ze 17. února shrnuje údajný rozhovor egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího s představiteli egyptské armády, ve kterém diskutují dodávky asi čtyřiceti tisíc raket nebo střelného prachu Rusku.

Úředníci ministerstva obrany měli dostat pokyn, aby vše utajili, aby se Egypt vyhnul problémům se Západem. Káhira je přitom příjemcem poměrně rozsáhlé americké vojenské a ekonomické pomoci a na mezinárodní scéně také vystupuje jako důležitý spojenec USA.

Mluvčí egyptského ministerstva zahraničí v reakci uvedl, že postoj země k válce na Ukrajině je od počátku založen na neangažovanosti a udržování stejného odstupu od obou stran.

Uniklé listiny datované 2. března odhalují třeba zamýšlené dodávky srbských zbraní Kyjevu. Bělehrad sice odmítl na srbském území trénovat ukrajinské vojáky, zavázal se ale údajně k zaslání „smrtící pomoci“. Není jasné, zda k dodání zbraní už došlo, srbský ministr obrany Miloš Vučević informace opakovaně popírá.

O dodávkách zbraní na Ukrajinu pak měly Spojené státy přesvědčovat i Jižní Koreu. Ta ale z žádosti nebyla příliš nadšená, jelikož Soul vyznává politiku nevyzbrojování zemí, které jsou ve válečném konfliktu, a nechtěla si znepřátelit Rusko. Údajně měl tak padnout návrh, aby Jižní Korea zbraně Kyjevu poslala přes Polsko.

Wagnerova skupina se pak měla údajně snažit nakoupit zbraně a další vojenské vybavení od Turecka, člena Severoatlantické aliance.

Vyjednávání o nákupu měla proběhnout v únoru, k dohodě ale nakonec nejspíš nedošlo. Zbraně měly být použité nejen na Ukrajině, ale například také v Mali, kde tato soukromá vojenská skupina působí. Není jasné, zda o vyjednávání věděli turečtí vládní úředníci.

Kdy tajné dokumenty unikly a kde?

K široké veřejnosti se dokumenty, z nichž některé nesou označení „tajné“ nebo i „přísně tajné“, dostaly 7. dubna. Objevily se na sociálních sítích Twitter, Reddit a Telegram, kde si jich všimla jak západní média, tak prokremelská propaganda.

Internetem nicméně vysoce citlivé dokumenty kolovaly už dlouho před tím. Šířily se v poměrně uzavřené komunitě na sociální síti Discord, která je oblíbená hlavně mezi hráči počítačových her, a později také na platformě 4chan.

Jak zjistil americký list The Washington Post, dokumenty začal na discordu šířit uživatel s přezdívkou OG v závěru minulého roku. Poprvé je publikoval v kanálu s názvem Thug Shaker Central s asi dvaceti aktivními uživateli.

Vyšetřování, do které se zapojilo jak americké ministerstvo obrany, tak FBI, se rozběhlo teprve před několika dny. A například šéf Pentagonu Lloyd Austin přiznal, že se o úniku tajných dokumentů dozvěděl až 6. dubna – právě až poté, co začaly široce kolovat na internetu.

Kolik dokumentů uniklo a z jakého období pocházejí?

Celkově jde o něco přes sto stránek tajných dokumentů. Nezávisle na sobě se do jejich analyzování pustilo několik redakcí, například The Washington Post, The New York Times nebo CNN.

Poměrně neobvyklé je, že jde o fotografie dokumentů, nikoliv o jejich elektronickou verzi jako v případě jiných úniků.

Novináři také například konkrétně zmiňují to, že řada papírů je na fotkách zmačkaná nebo přeložená „jako by si je někdo strčil do kapsy a vynesl ze zabezpečené oblasti“.

Podle toho, co novináři zatím přinesli za informace, to vypadá, že velká část dokumentů pochází z února a z března 2023.

Americký ministr obrany Austin pak na společné tiskové konferenci Pentagonu a ministerstva zahraničí uvedl, že jeho vyšetřovatelé se teď zaměřují primárně na listiny z 28. února a 1. března 2023.

Kdo je OG?

„Je fit. Je silný. Je ozbrojený. Je vycvičený. Prostě všechno, co čekáte od nějakého šíleného filmu.“ Tak pro list The Washington Post popsali dva členové uzavřeného discordového kanálu Thug Shaker Central uživatele s přezdívkou OG.

Má jít o dvacátníka, který poměrně přísně spravoval jím založený kanál a vyžadoval od jeho členů, aby s ním aktivně diskutovali o informacích, zjištěních a dokumentech, které zveřejňoval – šlo o fotky, ale třeba i o delší textové příspěvky, ve kterých shrnoval svá zjištění a názory.

OG dokonce při několika příležitostech ostatním v podstatě vyhrožoval, že pokud s ním nebudou interagovat, přestane informace sdílet a „udržovat je v obraze“. „Když neměl pozornost, naštval se,“ popsali to pro The Washington post jeho následovníci.

Asi dvacítka členů kanálu Thug Shaker Central na sebe prý velmi spoléhala a podporovala se, OG pro ně prý byl otcovskou figurou.

Kromě toho OG pracuje na blíže neurčené vojenské základně a právě díky tomu má mít přístup k tajným informacím. Některé dokumenty pocházely ze zabezpečených počítačových serverů, kam mají přístup jen lidé s nejvyšší bezpečnostní prověrkou.

Novináři z The Washington Post také získali video, na kterém je OG na střelnici, křičí rasistické a antisemitské nadávky a nakonec střílí několik dávek ze zbraně do terče.

Podle členů discordového kanálu se ale OG nikdy neprojevoval nepřátelsky vůči americké vládě a sám trval na tom, že neprosazuje zájmy žádné země.

V poslední zprávě, kterou OG svým následovníkům poslal, je nabádá, aby byli nenápadní a smazali jakékoliv informace, které ho s nimi můžou spojovat.

Kde se nyní nachází, není jasné. Kanál je z discordu smazaný. „Zněl velmi bezradně ohledně toho, co má teď dělat,“ popsal jeho rozpoložení v posledních dnech člen kanálu Thug Shaker Central. „Ví, co se děje a jaké to může mít následky. Neví, jak má nastalou situaci řešit a vypadá rozrušeně.“

Šéf Pentagonu pak už veřejně deklaroval, že vyšetřovatelé „obrátí každý kámen“, aby muže s přezdívkou OG vypátrali.

Jsou dokumenty pravé?

Řada západních vlád po úniku listin uvedla, že obsahují smyšlené údaje a může jít o dílo dezinformační scény. Pentagon nicméně oficiálně přiznal, že únik představuje vážné ohrožení národní bezpečnosti, jelikož jde o vysoce utajovaný citlivý materiál.

Dokumenty podle něj vypadají autenticky a je jasné, že pocházejí z několika zdrojů napříč vládními a bezpečnostními agenturami, byť jsou v některých případech nejspíš upravené. Že listiny vypadají právě, potvrdilo americkým médiím i několik bývalých pracovníků tajných služeb.

Upravené jsou například ty dokumenty, které obsahují odhady ruských a ukrajinských ztrát – ruští internetoví propagandisté nejspíš podle všeho pozměnili počty padlých vojáků, aby vyhovovaly narativu Kremlu o nízkých ztrátách.

Spojenci USA jsou podle médií únikem tajných dokumentů „frustrovaní a naštvaní“. Mluvčí americké Národní bezpečnostní rady John Kirby uvedl, že Washington své spojence „intenzivně informuje“.

Jak velký problém únik tajných dokumentů představuje?

Únik už je přirovnávaný ke kauze WikiLeaks z let 2010 a 2011, kdy byly zveřejněny tajné diplomatické depeše Spojených států, nebo k informacím, které v roce 2013 vynesl bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden a které dokládaly, že Národní bezpečnostní agentura pod záminkou boje s terorismem sbírala telefonní záznamy milionů Američanů.

Na rozdíl od vyjmenovaných případů jde tentokrát o únik násobně menšího množství dokumentů – byť podle některých bezpečnostní analytiků může jít zatím jen o „špičku ledovce“.

Co je ale z bezpečnostního hlediska závažnější, je, že dokumenty jsou vysoce aktuální, v řadě případů staré jen několik týdnů nebo měsíců. A právě vysoká aktuálnost a zároveň významnost listin je to, co Bílý dům a Pentagon znepokojuje nejvíce.

