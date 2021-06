Ruská policie vyvedla z letadla exšéfa Otevřeného Ruska. Následovala série domovních prohlídek

Ruská policie v úterý provedla sérii domovních prohlídek u opozičního politika Dmitrije Gudkova a několika jeho spolupracovníků. Děje se tak poté, co o den dříve zadržela bývalého ředitele ruské pobočky organizace Otevřené Rusko Andreje Pivovarova. Tu založil před dvaceti lety někdejší ropný magnát a kritik Kremlu Michail Chodorkovskij. Petrohrad 12:18 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel ruské pobočky organizace Otevřené Rusko Andrej Pivovarov | Foto: Kommersant Photo/Alexander Miridonov | Zdroj: Reuters

Aktivistu Andreje Pivovarova policie zadržela, když se chystal odletět z Petrohradu do Varšavy. Letadlo už bylo na vzletové dráze, když stroj na poslední chvíli zastavili a Pivovarova z něj vyvedli.

On sám pak ještě na síti Telegram stihl informovat, že ho převezli na oddělení ruské tajné služby FSB, která zároveň plní funkci pohraniční služby. Jak taky uvedl, před nástupem do letadla normálně prošel kontrolou, aniž by se ho prý kdokoliv na něco ptal. Poté se již na Telegramu odmlčel a správu kanálu převzala jeho spolupracovnice Taťjana Usmanovová.

Ta později také potvrdila, že ruské úřady Pivovarova podezírají z činností spojených s takzvanou nežádoucí organizací. Seznam takových organizací sestavuje ruské ministerstvo spravedlnosti. Ty pak nesmí v zemi působit a ruští občané s nimi nesmějí spolupracovat.

Rozpustili pobočku

Pobočka Otevřeného Ruska sice na takovém seznamu zatím oficiálně nefiguruje. Už v roce 2017 ale Rusko na svém území zakázalo činnost příbuzných zahraničních organizací, za nimiž rovněž stojí někdejší šéf ruské ropné společnosti Jukos Michail Chodorkovskij a které mají podporovat nezávislou občanskou společnost a média. Stoupenci Otevřeného Ruska tehdy vytvořili samostatný právní subjekt, aby se vyhnuli trestnímu stíhání.

Ivana Milenkovičová

Andrej Pivovarov vedl ruskou pobočku Otevřeného Ruska až do minulého týdne, kdy ohlásila konec svých aktivit. Důvodem je chystané zpřísnění trestů za spolupráci s nežádoucími subjekty.

Andrej Pivovarov vedl ruskou pobočku Otevřeného Ruska až do minulého týdne, kdy ohlásila konec svých aktivit. Důvodem je chystané zpřísnění trestů za spolupráci s nežádoucími subjekty.

Například už v březnu ruské bezpečnostní složky zadržely na 200 lidí na fóru nezávislých místních zastupitelů. A to právě s poukazem na účast zástupců organizace, jejíž činnost je v Rusku zakázaná. Jedním z účastníků byl tehdy i Pivovarov.

Podle organizátorů mělo fórum pomoci nezávislým zastupitelům s volební kampaní. Rusko totiž na podzim čekají volby na několika úrovních, od parlamentních až po ty lokální.

Jako u Prataseviče

Zadržení bývalého ředitele pobočky Otevřeného Ruska komentoval i přímo jeho zakladatel Michail Chodorkovskij, který dnes žije v Londýně. Do zahraničí se přesunul poté, co strávil deset let ve vězení za daňové úniky, než mu dal prezident Putin milost. Evropský soud pro lidská práva později shledal, že Rusko v jeho případě porušilo právo na spravedlivý proces.

Chodorkovskij zadržení Pivovarova na síti Telegram přirovnal k nedávnému incidentu v Minsku, kdy běloruská policie zadržela opozičního novináře a aktivistu Ramana Prataseviče.

Pivovarovo zadržení kritizují také představitelé ruské nesystémové opozice, mezi nimi lidé sdružení kolem Alexeje Navalného. Poukazují mimo jiné na to, že stíhání kvůli činnosti nežádoucí organizace bylo vůči Pivovarovi zahájené jenom dva dny poté, co Otevřené Rusko oficiálně oznámilo svoje rozpuštění a vyloučilo všechny své členy.