‚Část amerických dějin, kterou se snažili vymazat z učebnic.‘ V Charlestonu otevřeli muzeum otroctví

Spojené státy se stále vyrovnávají se svou otrokářskou minulostí. V některých státech sílí tendence zapomenout na tuto temnou stránku americké historie. Například na Floridě tamní vláda ruší univerzitní kurzy ke studiu dějin Afroameričanů. Zatím posledním počinem k poznávání nepříjemných skutečností z minulosti je nově otevřené Mezinárodní Afroamerické muzeum v Charlestonu ve státě Jižní Karolína. Od stálého zpravodaje Charleston (Jižní Karolína) 11:39 19. srpna 2023

Zotročení afrického obyvatelstva trvalo v Americe 400 let. Jen při přejezdu Atlantiku zahynulo 1,8 milionu otroků. U vchodu do muzea otevřeného teprve na konci června může každý dostat audioprůvodce, který hlasem paní Melanie promlouvá k návštěvníkům a vypráví historii únosů, týrání, vykořisťování a dalších příkoří páchaných bílými otrokáři na afrických obětech.

Paní Melanie občas bývá i v přijímací hale muzea, kde vysvětluje, že muzeum postavené na betonových sloupech je v místech, kde bývalo přístavní molo, u kterého kotvily otrokářské lodě a kam na americkou půdu vstupovali obyvatelé Afriky, aby se stali majetkem bílých otrokářů.

Je podle ní velmi důležité, že je muzeum právě tady, protože to vzdává úctu předkům dnešních Afroameričanů.

„Je důležité mít takové muzeum, protože se v něm můžeme dozvědět hodně o našich dějinách. Děti mají možnost vidět, odkud pocházejí,“ popisuje jeden z návštěvníků | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Na výstavě zní hlasy starých lidí, jsou to načtené vzpomínky bývalých otroků na to, jak jako děti musely pracovat na plantážích, protože Jižní Karolína byla hlavně zemědělským státem. Pěstovala se tady bavlna, rýže a také tabák.

Molo a siluety

Paní Jamila pochází z Kalifornie a v muzeu našla mnoho závažných informací, které dosud neměla, říká. Ve škole se o tom neučili, nikde se o tom nemluvilo. Všechno se prý raději skrývalo, než aby najevo vyšla krutá pravda.

Zotročení afrického obyvatelstva trvalo v Americe 400 let. Jen při přejezdu Atlantiku zahynulo 1,8 milionu otroků | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Podobný názor má i pan Tyde, rodák z Jižní Karolíny: „Je důležité mít takové muzeum, protože se v něm můžeme dozvědět hodně o našich dějinách. Děti mají možnost vidět, odkud pocházejí. Seznámit se s událostmi, které se staly dávno předtím, než se narodily.“

„Je naprosto nezbytné zřizovat taková muzea. Tohle je část amerických dějin, kterou se snažili vymazat z učebnic. Je tedy velmi důležité se o éto etapě historie učit a pamatovat si ji,“ zdůrazňuje Jamila.

V Charlestonu v Jižní Karolíně otevřeli nově otevřené Mezinárodní Afroamerické muzeum | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Paní Martha se přijela do muzea podívat až z Filadelfie ve státě Pensylvánie a ocenila videoprojekce a také ukázky výtvarného umění domorodců z africké domoviny, odkud byli černí otroci do Ameriky zavlečeni. Cítí, že to její znalost o historii Ameriky a její život obohatilo.

Mezinárodní afroamerické muzeum v Charlestonu je postavené na místě bývalého mola, ke kterému přijížděly otrokářské lodě, které sem v letech 1501 až 1867 přivážely otroky ze západní Afriky. Na konci mola je popraskaný asfalt, vypadá to, jako by v něm byly louže, ale není to vydrolený asfalt, jsou to siluety lidí.

Symbolizuje to miliony lidí, kteří sem byli zavlečeni. A pod tím jsou nápisy jako Brazílie, Barbados, Havana, Grenada – to všechno jsou místa, která těžila z práce černých otroků.

Na konci mola je popraskaný asfalt, vypadá to, jako by v něm byly louže, ale není to vydrolený asfalt, jsou to siluety lidí. Symbolizuje to miliony lidí, kteří sem byli zavlečeni. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas