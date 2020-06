‚Sundejte ho.‘ Britové protestují proti sochám spojeným s otrokářstvím, zmizet by mohly desítky děl

„Sundejte ho,“ skanduje tisícový dav pod sochou někdejšího premiéra Kapské provincie Cecila Rhodese. Podle účastníků protestu se jeho kariéra i bohatství opíraly o utrpení druhých.

„Myslím, že nastal čas přestat oslavovat někoho, kdo těžil z obchodu s otroky. Oxford je krásné město k životu. Jsem hrdý na naše architektonické dědictví a mezinárodní věhlas, ale tato socha je skvrna na naší reputaci. Je na čase, aby zmizela,“ vysvětluje pro Radiožurnál padesátník John důvody, kvůli nimž by socha měla zmizet.

Lze ale současným pohledem hodnotit historické postavy, které žily před 150 či 200 lety? „Myslím, že i před 200 lety lidé dobře věděli, že otroctví je špatné. To přece museli vědět. Věděl to jistě i Cecil Rhodes. Byl křesťan a obohacovat se tím, že zotročím bližní, to se přece s křesťanstvím neslučuje. Věděl to, ale bylo mu to jedno,“ má jasno John.

Rhodesova socha by se podle něj neměla ničit, ale přesunout do muzea, kde by se zasadila do patřičného kontextu.

S tím souhlasí i další účastník demonstrace Benn, který rovnou navrhuje, čí sochy by měly odstraněné památníky nahradit: „Sochy Cromwella, Rhodese a dalších kontroverzních postav by měly skončit v něčem, co bych nazval zahradou vzpomínek. Tam bychom se mohli učit z chyb minulosti. Záleží na lidech, koho budou chtít ve veřejném prostoru oslavovat. V Bristolu se rozhodli, že na místě stržené sochy otrokáře, vztyčí monument Paula Stephensona, který v 60. letech bojoval za práva menšin. Všude by se našli inspirativní lidé, kteří by si poctu zasloužili.“

Desítky soch k odstranění

Aktivisté už sestavili seznam šedesáti soch a monumentů, které by v rámci boje za rasovou rovnost měly zmizet. Jsou na něm další sochy Cecila Rhodese, vojevůdce Olivera Cromwella, Kryštofa Kolumba nebo sloup se sochou Horatia Nelsona, jež vévodí Trafalgarskému náměstí.

V Londýně vznikla speciální komise, která posoudí, které sochy zůstanou. Stejné kroky plánují už i v dalších 130 britských městech.

„Pokud má být odstraněna socha Rhodese, pak musí spolu s ní padnout i socha Churchilla, protože jeho názory na impérium a rasy byly stejné. Pokud budeme chtít, aby naši hrdinové měli jen kladné vlastnosti, moc nám jich nezbude,“ upozornil ve veřejné debatě profesor Nigel Bigger z Oxfordské univerzity na někdejšího britského premiéra.

„Pokud bychom se bavili o soše Stalina, Hitlera nebo Pol Pota, plně souhlasím. Ale lidé jako Rhodes přinesli také mnoho dobrého. Stoprocentních hrdinů není mnoho,“ dodal.

S takovým názorem ale nesouhlasí Biggerův student student Robert. „Nikdo není jen dobrý, nebo jen špatný. Proto musíme každého vnímat komplexně,“ tvrdí. „Cecil Rhodes toho vykonal mnoho zlého i dobrého. Tady v Oxfordu je po něm pojmenována řada míst a institucí. Ale proč? Protože máme pocit, že dobré skutky zakryjí ty špatné? Že když má někdo hodně peněz a investuje je na dobročinné účely, stačí, aby se před dějinami očistil? Ale tak to není.“

Odstranění Rhodesovy sochy z průčelí budovy univerzity požadovali studenti a občané Oxfordu už před čtyřmi lety. Tehdy se škola rozhodla monument zachovat.

Rhodes byl nejen jejím absolventem, ale později i významným mecenášem. Díky prestižnímu Rhodesovu stipendiu mohla na univerzitě vystudovat řada pozdějších osobností. Včetně někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona.

