V centru Ottawy byli při střelbě zraněni nejméně tři lidé, podle záchranářů jsou ve vážném stavu. Místní policie oznámila na twitteru, že po incidentu bylo hlášeno mnoho zraněných a že zasahuje na Gilmour Street. Zároveň policisté žádají lidi, aby se místu vyhnuli. Aktualizujeme Ottawa 14:53 8. 1. 2020 (Aktualizováno: 14:58 8. 1. 2020)

Připravujeme podrobnosti.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020