OVĚŘOVNA: Fotka sestřelené izraelské stíhačky F-35 je podvrh. Íránci se ale díky sítím mohou mobilizovat

Už víc než týden svět přihlíží další eskalaci bojů na Blízkém východě, kde na sebe útočí Izrael a Írán. Obě strany jsou též velmi aktivní na internetu. Fotografie Íránem údajně sestřelené izraelské stíhačky F-35 získala dokonce celosvětovou pozornost. Na první pohled upravený snímek možná původně vznikl jako satira, postupně ale o likvidaci letounu začaly informovat i semioficiální íránské účty či státní televize, jak popisuje další díl Ověřovny. Ověřovna Praha 5:00 22. června 2025

Izrael na Írán zaútočil v pátek 13. června a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Země na sebe od té doby útočí prakticky každý den, přestřelky ale probíhají i na internetu.

Na sociální síti X se dokonce objevilo několik stránek označených modrou fajfkou, které se vydávaly za oficiální účty íránské armády. Fajfka se v minulosti dala získat pouze tehdy, pokud uživatel prošel procesem ověření. Od loňského roku ale fajfku může získat kdokoliv, kdo zaplatí v přepočtu asi 300 korun měsíčně. Může se tak jednat třeba i o anonymní účty, které se za relevantní zdroje pouze vydávají.

A právě takové účty rozšířily fotku údajně Íránem sestřelené izraelské stíhačky F-35. Letoun leží v poušti, chybí mu jedno křídlo a kolem vraku postávají desítky lidí. Stroj je ale v porovnání s osobami obrovský – což hned na první pohled indikuje, že jde o zmanipulovanou fotografii, možná vytvořenou či minimálně upravenou pomocí umělé inteligence.

Ve skutečnosti je totiž stíhačka 15,7 metru dlouhá, 4,38 metru široká a rozpětí křídel má 10,7 metru.

Výsměch i propaganda

Fotografie si začala žít vlastním životem, část uživatelů sociálních sítí si z ní začala dělat legraci.

„Fotka pobíhá po sítích poměrně dlouho, ale neviděl jsem žádný oficiální íránský účet, který by to z počátku sdílel. Zaznamenal jsem to až v momentě, kdy si z toho různé parodické účty nebo účty druhé strany začaly dělat srandu,“ popisuje pro projekt Ověřovna webu iROZHLAS.cz politolog Josef Kraus, který se Íránem zabývá dlouhodobě.

Snímek se ale zároveň stal živnou půdou pro íránskou propagandu. Jak upozornil například web Snopes.com, který se zaměřuje na rozkrývání dezinformací, státem sponzorovaná televize PressTV informovala o sestřelení nejméně tří izraelských stíhaček F-35.

PressTV sice přímo ze zmanipulovanou fotografií nepracuje, upozorňuje ale na existenci množství „neoficiálních“ fotek v online prostoru a slibuje, že íránské ozbrojené síly brzy zveřejní oficiální snímky sestřelených izraelských ultramoderních stíhaček.

„Vlastně nevím, jestli je původ takový, že v rámci íránské propagandy tohle někdo myslel vážně, nebo je to opravdu jenom parodie a snaha Íránce zesměšnit. Ale informaci o sestřelení stíhačky F-35 jsem četl třeba na telegramových účtech, které jsou semioficiální a jsou navázány na íránskou vládu,“ popisuje dále politolog Kraus.

Vlastenecká nota

Izraelské letectvo americké stroje F-35 ve svém arzenálu skutečně má, jejich sestřelení ale nepotvrdil ani Izrael – a ani Írán. Jasné ale podle expertů je, že Írán podobné zprávy využívá a mohou mu pomáhat s mobilizací obyvatelstva.

„Intenzivně se šíří třeba příběhy mrtvých civilistů. Podle íránského ministerstva zdravotnictví je v tuto chvílí kolem 300 civilních obětí a šíří se různé příběhy, třeba o studentce ekonomie, která uhořela ve svém bytě po zásahu izraelské rakety. Samozřejmě ověřitelnost jejich pravdivosti je naprosto minimální a dovedu si představit, že některé z nich budou vyfabrikované. Ale některé budou určitě pravdou,“ říká Kraus.

To potvrzuje i analytik a expert na Írán Matouš Horčička z Asociace pro mezinárodní otázky. Dodává navíc, že civilní obyvatelstvo izraelské útoky vyděsily. „Situace trochu nahrála režimu v tom, že část lidí teď slyší na nacionalistickou nebo vlasteneckou notu. A to nemusí být nutně lidé, kteří podporují režim. Ale když někdo zaútočí na vaši zemi, tak se s takovými myšlenkami logicky ztotožní více lidí,“ popisuje.

Pro režim, který si svou pozici v zemi posiluje i cenzurou, je proto podle Horčičky důležité vytvářet zdání, že se mu v boji s Izraelem daří. „Je důležité vytváření zdání nějaké normality a toho, že Írán klade odpor. Protože bojových úspěchů skutečně moc nezaznamenal. Takže si myslím, že je pro ně důležité se chytit čehokoliv,“ dodává pro iROZHLAS.cz.