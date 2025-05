OVĚŘOVNA: ‚Rasistická a nepravdivá tvrzení.‘ Čeští lékaři se nevracejí z Německa kvůli migrantům

Německé nemocnice se potýkají s „neudržitelnou situací s imigranty“. Tvrdí to dezinformační příspěvek, podle kterého se čeští zdravotníci působící v Německu hromadně vracejí zpět. „Za posledních deset let odešel zpět do Čech jediný kolega, a to z rodinných důvodů,“ popisuje ale v dalším díle OVĚŘOVNY! doktor Bohuslav Opluštil. „Obsahem textu jsou extrémně rasistická, podněcující a prokazatelně nepravdivá tvrzení,“ dodává Svaz německých nemocnic. Ověřovna Mnichov/Praha 6:00 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německé nemocnice nekolabují kvůli migrantům, jak lže dezinformace (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Čeští lékaři a zdravotní pracovníci se podle dezinformátorů ve velkém vrací z Německa, protože už nejsou schopní potýkat se se situací s imigranty. „Pohotovost na klinikách nezvládá, a tak vše začínají posílat do nemocnic. Řada muslimů odmítá k ošetření ženský personál a my ženy zas říkáme, že mezi ty zvířata, zvláště z Afriky, nepůjdeme,“ píše se v údajném „svědectví zdravotní sestry“.

„Vztahy mezi personálem a imigranty začínají být stále horší a horší, od minulého víkendu musí s imigranty chodit do nemocnice policisté se psy. (Imigranti) mají AIDS, syfilis, otevřenou TBC a spousty exotických nemocí, co v Evropě neznáme a neumíme léčit,“ stojí dále v příspěvku.

„Co by se asi stalo Němcovi, kdyby pobodal doktora a sestry nožem? Nebo kdyby chrstnul sestře do obličeje svou syfilní moč a ohrozil ji nakažením?“ ptají se pak dezinformátoři, aniž by jmenovali jediný zdroj těchto zpráv. Německá i česká média následně obviňují, že buďto o situaci s migranty nesmějí psát, nebo ji záměrně tají.

Notoricky známá zpráva

Jenže ve skutečnosti k takovýmto útokům na zdravotníky nedochází, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdil Joachim Odenbach, mluvčí Svazu německých nemocnic (Deutsche Krankenhausgesellschaft). Jedná se totiž o známý dezifnormační řetězový mail, který se v různých podobách šíří už několik let. Podle Odenbacha je mírně upraven pro různé země a kontexty, vždy má ale stejnou strukturu a rétoriku.

„Jeho obsahem jsou extrémně rasistická, podněcující a prokazatelně nepravdivá tvrzení o uprchlících – zejména těch z Afriky a Blízkého východu. Neexistují žádné věrohodné důkazy, které by popisované scénáře potvrzovaly. Renomovaná zdravotnická zařízení ani orgány činné v trestním řízení žádné takové případy nepotvrdily,“ uvedl pro OVĚŘOVNU! mluvčí Svazu německých nemocnic.

„Tento typ textu je učebnicovým příkladem krajně pravicové propagandy, jejímž cílem je podněcovat strach, vyvolávat odpor a diskreditovat humanitární úsilí. Neodráží realitu a nemá oporu v ověřených zprávách ani autentických svědectvích zdravotnického personálu,“ dodal.

Zatímco údajné svědectví anonymní české zdravotní sestry popisuje krizovou situaci s migranty, zcela opačně hovoří Bohuslav Opluštil, který už šestnáct let působí jako doktor ve Viechtachu, příhraničním městě v Dolním Bavorsku. Pro server iROZHLAS.cz uvedl, že za posledních deset let odešel zpět do Čech jediný jeho kolega, a to z rodinných důvodů.

„Zdejší nemocnice poskytuje nejen základní neodkladnou péči, ale i plánovanou specializovanou (protetika velkých kloubů, cévní chirurgie, operace páteře). Migranti tvoří s jistotou méně než jedno procento pacientů. Rozhodně se nedá hovořit o nezvládnutelné záplavě,“ popsal Opluštil.

„Neznám ani z vyprávění od dalších kolegů z dalších nemocnic, že by někde panovala kritická situace, co se týče migrantů a přehlcení systému zdravotní péče, nebo že by kolegové před nimi prchali zpět do Čech,“ zdůrazňuje doktor.

Masový návrat českých lékařů a lékařek z Německa nezaznamenala ani Česká lékařská komora.

Situace v Česku

Dezinformátoři se v závěru textu obávají, že neudržitelná situace s migranty brzy nastane i v Česku. „Doufám, že se ta pakáž nedostane k nám! Naše vládo, zavři hranice dřív, než se to k nám dostane,“ vyzývají.

K tomu má co říct například české ministerstvo zdravotnictví, které zároveň také vyvrací, že dochází k návratu českých zdravotníků z Německa.

„Důrazně odmítáme šíření nepravdivých a nenávistných informací, které se snaží vzbudit strach a nenávist vůči konkrétním skupinám obyvatel. Dehumanizace lidí na základě jejich původu či víry a šíření poplašných zpráv nemá v demokratické společnosti místo,“ odsoudil příspěvek pro server iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

„Apelujeme na občany, aby si ověřovali informace z důvěryhodných zdrojů a nepodléhali dezinformačním kampaním, které mohou poškozovat důvěru ve zdravotnický systém,“ doplnil Jakob.

„České nemocnice mají zavedené postupy pro práci s migranty, včetně tlumočnických služeb a standardizované péče bez ohledu na původ pacienta. Co se týče exotických či méně běžných nemocí, zdravotnický personál má přístup k odborným konzultacím a systémům včasné detekce, takže s těmito případy si zpravidla umí poradit,“ uklidnil za závěr mluvčí ministerstva zdravotnictví.

