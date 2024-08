OVĚŘOVNA: Koupil si Zelenskyj bugatti? Existenci jednorožce nemůžete vyvrátit, říká odborník Šlerka

Ukrajinský prezidentský pár si dopřává luxusu díky penězům získaným korupcí. I tak by se dalo shrnout množství dezinformací, které se o Oleně a Volodymyru Zelenských šíří nejen na sociálních sítích. Proč se na ně manipulátoři zaměřují? „Zelenskyj je nepřítelem číslo jedna pro Rusko, proto je standardním terčem všech dezinformačních a konspiračních webů,“ popisuje v další díle seriálu Ověřovna! webu iROZHLAS.cz expert na dezinformace Josef Šlerka. OVĚŘOVNA! Paříž/Kyjev 5:00 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OVĚŘOVNA: Proč dezinformátoři útočí na Zelenského? Nepřítel mého přítele je můj nepřítel, říká expert | Zdroj: Koláž iROZHLAS

První dáma Ukrajiny Olena Zelenská ráda chodí na extravagantní a velmi nákladné nákupy, vlastní už třeba nejrůznější šperky, jachty nebo soukromé panství britské královské rodiny. Alespoň tak to tvrdí dezinformátoři, podle kterých ukrajinský prezidentský pár využívá hlavně peníze získané korupcí.

Nejnověji Zelenská údajně pořídila zbrusu nový automobil Bugatti Tourbillon za 4,5 milionu eur (zhruba 114 milionů korun). „Manželka Zelenského obdrží počátkem roku 2026 vůbec první vyrobený kus. Auto zřejmě koupila pro manžela, původ peněz pochází zřejmě ze skandálu Pandora Papers,“ tvrdí manipulátoři.

Informaci jako první rozšířila osoba, která se ve videu na sociálních sítích vydává za zaměstnance prodejny automobilů na předměstí Paříže a vítá Zelenského do „rodiny Bugatti“. Odsud zpráva putovala na různé dezinformační servery.

Článek na francouzském webu Verite Cachee (Skrytá pravda) dokonce předložil údajnou fakturu za prodej vozu. „Z oficiálních příjmů si Zelenského rodina hypersport naprosto nemůže dovolit, odkud tedy pochází peníze?“ ptá se česká verze dezinformace.

Řada nepřesností

Zprávu se podařilo vyvrátit německému deníku Deutsche Welle, který oslovil Groupe Schumacher, dealera aut na předměstí Paříže, který měl podle dezinformace bugatti prodat. Ten uvedl, že s incidentem nemá nic společného a podal stížnost mimo jiné kvůli padělání dokumentů, krádeži identity a pomluvě.

Falešná faktura má potvrzovat dezinformaci, že Olena Zelenská objednala pro svého manžela luxusní sportovní auto značky Bugatti | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Přiložená faktura podle deníku obsahuje řadu nepřesností, což podporuje tvrzení prodejce, že se jedná o padělek. Mezi chyby patří špatně uvedené pařížské předměstí Neuilly-sur-Seine v adresním řádku, vynechání povinných údajů o dani z prodeje a úplně také chybí zmínka o způsobu platby a měně, ve které má být transakce provedená.

Samotné video, které bylo mezitím smazáno, také vyvolalo řadu otázek. Osoba na něm se pohybovala podezřele strnule a její gesta i tón hlasu neodpovídaly informacím, které oznamovala. Francouzština mluvčího byla plná chyb a jeho slova byla podivně nezřetelná.

O údajném prodejci automobilů Jacquesovi Bertinovi, který vystupuje v dezinformačním videu, se deníku Deutsche Welle nepodařilo najít na internetu žádné informace a ani jeho fotografie. Pravděpodobně se tak jedná o fiktivního člověka vytvořeného pomocí umělé inteligence.

„V minulosti jsem varoval před nárůstem AI dezinformací a když se podíváme na celou síť kolem toho copycatu (napodobeniny, pozn. red.), tak je to hezky vidět. V tomhle případě to zřejmě byla AI dezinformace a falešně vygenerované video,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz odborník na dezinformace a konspirační weby Josef Šlerka.

„Kdyby takto natočili manželku prezidenta Zelenského, jak to sama říká, tak by se to poměrně rychle vyvrátilo, protože by to všem přišlo divné, že o tom takhle mluví. Když ale vytvoříte falešného člověka, vytvoříte zdání identity, tak je daleko těžší to vyvrátit, dokázat, hůř se s tím pracuje,“ doplňuje.

Podle Šlerky zvolili dezinformátoři velmi konkrétní obvinění o koupi bugatti, protože tak vzbuzují důvěru: „V logice je takový problém, že existenci bílého jednorožce nemůžete vyvrátit, protože neexistuje. Když vytvoříte něco, co je kompletně prefabrikované, tak se s tím prostě zachází výrazně hůř,“ podotýká.

„Tohle má samozřejmě mnohem větší šanci, zvlášť když to umístíte do myslí, které už jsou nějakým způsobem připravené na to, že Ukrajina je zkorumpovaná a největší zkorumpovaný představitel je jejich prezident,“ přibližuje dále odborník.

Šíření ruských dezinformací

Jak dezinformaci odhalit? Pokud někdo narazí na podezřelou zprávu, měl by se podle experta na dezinformace a konspirační weby Josefa Šlerky podívat především na zdroje, kde se informace objevila a kdo ji přináší. „Kupříkladu, když by si dotyčný, který se s dezinformací setká, zjistil, že se zpráva objevuje třeba na serveru Aeronet, a podíval se na seznam dezinformačních a konspiračních webů, který dělá Nadační fond nezávislé žurnalistiky, tak Aeronet tam je. Je to nějakým způsobem pochybný zdroj,“ vysvětluje. „To znamená, dívat se na to, kdo je původním zdrojem informace. Když se koukáme jenom na šiřitele, tam se dá vyrobit falešných účtů spousty. Když se ale budeme zabývat tím, kde se to objevuje, které servery to přebírají, tak se dostaneme mnohem blíž k tomu, abychom určili serióznost zprávy,“ dodává.

Způsob, jakým bylo tvrzení šířeno, odpovídá schématu šíření (nejen) ruské propagandy. Falešné informace jsou vytvořeny tak, aby podporovaly zájmy jejich tvůrce – v tomto případě cílené očerňování ukrajinského prezidenta.

Poté je vytvořen podvrh, který má nepravdivé tvrzení prosadit – v podobě videa na sociálních sítích, spoofingové produkce (napodobující zavedené médium) nebo zmanipulované fotografie.

Příběhu se chopí dezinformační zpravodajský portál, například Verite Cachee. Příslušné účty na sociálních sítích poté začnou příběh sdílet víceméně ve stejnou dobu. Falešné příběhy se pak šíří jako požár v důsledku velkého počtu sledujících.

„Vzhledem k tomu, že Volodymyr Zelenskyj je nepřítelem číslo jedna pro Rusko, tak je standardním terčem všech dezinformačních a konspiračních webů, které vidí v ruském režimu a ve Vladimiru Putinovi někoho, kdo jim je nějakým způsobem blízký nebo pro koho mají pochopení. Tím pádem podle hesla nepřítel mého přítele je můj nepřítel útočí i na něj,“ popisuje Šlerka.

Pandora Papers

To, že někdo kritizuje ukrajinského prezidenta, však neznamená, že se nutně musí jednat o ruskou propagandu. „Tím bychom udělali z prezidenta Zelenského nekritizovatelnou osobu, což v žádném případě není,“ upozorňuje odborník.

Pandora Papers Dokumenty Pandora Papers, které v roce 2021 zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, naznačují, že Zelenskyj je majitelem offshorové společnosti a mohl profitovat z miliardového korupčního plánu ukrajinského oligarchy Ihora Kolomojského, připomíná Deutsche Welle.

„Kdybychom se podívali konkrétně na anatomii případu s bugatti, tak bychom viděli, že využívá toho, že Zelenskyj a lidé kolem něj se skutečně objevili v Pandora Papers. To znamená, pracuje s nějakým prvkem, který má záchytnou kotvu v realitě,“ odkazuje Šlerka na téměř 12 milionů uniklých dokumentů, které v říjnu 2021 publikovalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

„Když někdo zaútočí na Zelenského, že je v Pandora Papers, tak to ruská propaganda není. Že na něj někdo zaútočí, že si jeho žena koupila bugatti, protože ukazuje, že je zkorumpovaný – a my víme pozitivně, že celá kauza bugatti je lež – pak je pravděpodobně zdrojem ruská propaganda, anebo lidé, kteří se inspirovali v ní,“ uzavírá Šlerka.