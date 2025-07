Ovlivní dánské předsednictví Rady EU spor s Trumpem o Grónsko? ‚Kodaň své role nezneužije,‘ říká analytik

Dánsko v úterý přebralo od Polska předsednictví Rady Evropské unie. V následujících měsících bude pro EU stěžejní bezpečnostní agenda s ohledem na válku na Ukrajině a působení prezidenta USA Donalda Trumpa. Ovlivní vztah Spojených států a EU spor Trumpa s Dánskem o Grónsko? „Myslím, že Dánové nezneužijí předsednické role k vlastní zahraniční agendě,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz analytik Kryštof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Rozhovor Brusel/Kodaň 15:20 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánsko se od 1. července ujímá předsednictví Rady Evropské unie (ilustrační foto) | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Dánsko se nyní ujalo předsednictví v Radě Evropské unie. Jedním z hlavních témat pro příští měsíce bude i bezpečnostní situace Evropy a vztah s USA. Americký prezident Donald Trump před několika měsíci rozpoutal spor s Dánskem ohledně Grónska. Myslíte, že to bude hrát nějakou roli během dánského předsednictví?

Myslím, že se Dánové budou spíše držet tradice, že předsednická země nezneužije roli předsednictví, aby otevřeně řešila svoji vlastní agendu. Pro Dánsko je samozřejmě otázka Grónska vztahu se Spojenými státy relevantní, ale transatlantickým vztahům dominují i jiná témata, jako obchod, bezpečnost nebo třeba digitální agenda.

Přístup Trumpa

Jak velkým hráčem bude Dánsko ve své předsednické pozici?

Rotující předsednictví, které bylo ponechané členským státům EU, je od Lisabonské smlouvy zúžené o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku – proto máme vysokého představitele, který předsedá v Radě EU pro tuto specifickou oblast. Také předsednictví Evropské radě již rotujícímu předsednictví nenáleží.

Pro předsednictví je dominantní agenda politik dovnitř EU. Navenek působí Rada EU například v rámci agendy společné obchodní politiky, tam je ale zase poměrně významná role Evropské komise, protože jde o výlučnou kompetenci EU.

Je tak nutné si uvědomit, že rotující předsednictví automaticky neznamená, že Dánsko bude samostatně vystupovat za EU navenek vůči USA. Záleží na osobnosti premiéra nebo premiérky té dané země, jak se rotujícího předsednictví zhostí a co mu je v dané agendě umožněno ostatními hráči.

Důležitá je také souhra různých drobných diplomatických nuancích, která nakonec ovlivní, jak významná bude role rotujícího předsednictví navenek ve vztahu k mezinárodním aktérům.

Pokud se bude Dánsko chtít držet tradice a obhajovat celounijní agendu, a ne vlastní, tak to možná povede k tomu, že si právě v dialogu EU a Spojených států bude držet v otázce Grónska diplomatický odstup.

Může fakt toho, že Dánsko bude nyní v Evropské unii více vidět, ovlivnit přístup Donalda Trumpa k EU?

Myslím, že ho to neovlivní, protože tyto institucionální nuance jsou v případě Donalda Trumpa pod jeho rozlišovacími schopnostmi. Do jisté míry ani my Evropané dopředu nevíme, jak asertivně se kdo svého předsednictví zhostí.

Dánsko tedy bude spor s USA ohledně Grónska řešit dále na bilaterální úrovni?

Ano, evropská záležitost by se z toho stala, kdyby jednání přesáhla akceptovatelnou mez mezinárodního práva. Pak by se Dánsko i v rámci principu solidarity mezi členskými zeměmi EU mohlo obrátit na evropské instituce, aby to řešily.

I kdyby Dánsko nemělo předsednictví a Spojené státy se rozhodly k nějakým krokům vůči Grónsku v rozporu s mezinárodním právem, tak by to Unie stejně pravděpodobně řešila.

Umím si představit, že pokud se bude někdo z Dánska za předsednictví účastnit jednání s USA, tak bude Grónsko v kuloárech těchto debat řešeno. Tam bude těžké rozlišit, jestli dánský představitel bude jednat pouze pod dánskou čepičkou, nebo i tou unijní.

Migrace a Green Deal

V čem bude dánské předsednictví kromě tohoto problému specifické? Jakou agendu může přinést?

Je to určitě migrace. Pravděpodobně budou mít snahu Evropskou unii v tomto bodu posunout, i protože je po tom ze strany členských států poptávka. Mohli by se snažit posunout například problematiku návratu a repatriace neúspěšných žadatelů o azyl nebo řešení azylového řízení v třetí bezpečné zemi.

Samotné Dánsko má v této oblasti ovšem specifické postavení, protože má ohledně společné azylové a migrační politiky vyjednanou řadu výjimek, což mu v zásadě umožňuje dělat samostatnou politiku.

Výsledek jednání se ho paradoxně příliš nedotkne. Může pro ně ale být i tak do budoucna významné, aby se EU posunula blíže k jejich poměrně restriktivnímu přístupu k migraci.

Dalším tématem bude Green Deal, kde se Dánsko možná přidá k vlně racionalizace zelené politiky. Zároveň ale bude členským státem, který bude usilovat o to, aby se úplně nezrušila. Dánská ekonomika je na zelenou tranzici vysoce orientovaná.

Dánsko se významně podílí na instalacích ve větrné energetice po celém světě, včetně například dlouhodobě celosvětově největšího podílu na výrobě turbín větrných elektráren.

Myslím, že v tomto ohledu proto bude mít své národní ekonomické zájmy orientovány spíše opačným směrem než například Česká republika, a to i s ohledem na energetický mix obou zemí a faktické možnosti pro jeho dalšího vývoj.