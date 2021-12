Ozbrojený muž pronikl do areálu britského královského hradu, policie ho na místě zadržela

Britská policie uvedla, že členové královské rodiny byli o incidentu informováni a veřejnosti nic nehrozí. Policie doplnila, že dotyčný muž ze Southamptonu byl zadržen kvůli podezření z nedovoleného vstupu na chráněné místo a z držení útočné zbraně. „V tuto chvíli zůstává ve vazbě,“ řekla policejní komisařka Rebecca Mearsová. Ze sdělení však není jasné, jakou přesně zbraň u sebe muž měl.

