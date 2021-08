Šéf expertní mise WHO v Číně: Pacient nula mohl být pracovník wuchanské laboratoře zkoumající netopýry

Prvním člověkem, který se nakazil koronavirem SARS-CoV-2, mohl být pracovník laboratoře v čínském Wu-chanu, který odebíral vzorky z netopýrů. Hypotézu představil epidemiolog Peter Ben Embarek ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Dánský expert, který letos v lednu vedl čtyřtýdenní vyšetřování, jehož cílem bylo zjistit původ koronaviru, ale upozornil, že přímé důkazy pro to vědci nenašli. Kodaň 12:30 13. 8. 2021 (Aktualizováno: 12:53 13. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen týmu Světové zdravotnické organizace Peter Ben Embarek | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

„Byl to moment, kdy virus přeskočil přímo z netopýra na člověka,“ řekl epidemiolog v dokumentu dánské televize TV2 nazvaném Tajemství viru – dánské hledání pravdy v Číně.

„V tomto případě by tedy šlo o pracovníka laboratoře, nikoliv náhodného vesničana nebo jinou osobu, která byla v pravidelném kontaktu s netopýry,“ popsal s tím, že v oblasti Wu-chanu nežijí netopýři ve volné přírodě a že jediní lidé, kteří s nimi pravděpodobně přišli do kontaktu, byli zaměstnanci městských laboratoří.

Embarek ale zároveň v dokumentu dodal, že WHO během svého vyšetřování pro tuto hypotézu nenašla přímé důkazy.

Dánský epidemiolog také popsal, jakému tlaku čelil jeho tým od čínských úřadů. Ty podle něj tlačily, aby mise WHO ve své závěrečné zprávě vůbec nezmiňovala možnost úniku viru z laboratoře ve Wu-chanu, uvádí CNBC.

Teorii, že by SARS-CoV2 unikl z laboratoře, tým WHO v únorové zprávě označil za „extrémně nepravděpodobnou“.

„48 hodin před koncem mise jsme se stále nemohli shodnout na tom, zda hypotézu o laboratoři ve zprávě zmíníme,“ popsal Embarek. Nakonec však dostala delegace povolení navštívit dvě wuchanské laboratoře, kde se provádí výzkum netopýrů.

Během těchto návštěv měli vědci podle dánského epidemiologa možnost pokládat otázky, ale nesměli nahlížet do jakékoliv dokumentace.

Všechny hypotézy zůstávají

Hypotézu, že koronavirus přeskočil z netopýra na člověka, označili epidemiologové z WHO za nejpravděpodobnější. V červenci však šéf zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus vrátil do hry i variantu úniku viru z laboratoře. A to tím, že uznal, že její dřívější vyloučení bylo předčasné.

Mluvčí WHO ve vyjádření pro Washington Post uvedl, že Embarekovo interview pro dokument proběhlo před několika měsíci. Řekl, že v současnosti nejsou ve vyšetřování větší změny a že všechny hypotézy původu viru zůstávají ve hře.

Peking reaguje na dohady o původu viru nelibě a tvrdí, že snahy spojovat jeho původ s wuchanskou laboratoří jsou politicky motivované. Naznačuje, že pandemie mohla začít v nějaké jiné zemi.

Pandemie koronaviru První případ vysoce infekčního onemocnění covid-19, které je způsobeno koronavirem SARS-CoV-2, byl identifikován v čínském Wu-chanu v prosinci 2019. Od té doby se virus rozšířil po celém světě a způsobil zatím rok a půl trvající pandemii.

Čínští vědci dokázali zpětně vystopovat zřejmě první případ covidu-19 ještě o měsíc dříve, v listopadu 2019.

V Česku byly první tři případy nákazy potvrzeny 1. března 2020.

Světová zdravotnická organizace vyhlásila v lednu 2020 globální stav zdravotní nouze, v březnu 2020 pak stav pandemie.

Do současnosti bylo celosvětově potvrzeno 206 milionů případů nákazy a 4,35 milionu úmrtí, z toho v Česku přes 1,6 milionu nákaz a 30 372 úmrtí.

V prosinci 2020 začala vakcinace, do současnosti bylo celosvětově vyočkováno 4,6 miliardy dávek vakcín.

V Česku je aktuálně vykázáno téměř 10,9 milionu dávek vakcín, ukončené očkování má celkem 5,25 milionu osob.