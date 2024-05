Pacientův stav je stabilizovaný, píše nemocnice o Ficovi. Očekává dlouhou rekonvalescenci

„Po dnešním konziliu je pacientův stav stabilizovaný. Klinicky se zlepšuje, komunikuje, zánětlivé parametry pomalu klesají," napsala nemocnice na sociální síti. Její zástupce už v neděli řekl, že život předsedy slovenské vlády už není ohrožen, avšak jeho rekonvalescence si vyžádá dlouhou dobu.

Útočník minulou středu devětapadesátiletého ministerského předsedu několikrát zasáhl ze střelné zbraně. Fico následně podstoupil pětihodinovou operaci. V pátek prodělal další zákrok, při kterém mu lékaři odebrali odumřelou tkáň ze střelných zranění.

Střelce, kterým je podle slovenských médií 71letý Juraj C. policisté zadrželi bezprostředně po činu. V sobotu ho pak soud poslal do vazby. Za pokus o vraždu mu hrozí 25 let vězení nebo doživotí. Na Fica střílel poté, co politik minulou středu přišel na náměstí v Handlové pozdravit veřejnost po výjezdním zasedání svého kabinetu.