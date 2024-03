Ukrajinská obrana u Avdijivky je příliš slabá, ukazují satelitní snímky. Nezastaví ruské tanky

Ruská ofenziva u Avdijivky postupuje malými krůčky, ale rychle a to kvůli upadající pomoci Západu, nedostatku munice a slabé obraně, píše americký zpravodajský deník The New York Times. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v sobotu naznačil, že chce nahradit velitele na východní frontě.

