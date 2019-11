Cesta na svobodu podzemím. S útěky pod Berlínskou zdí pomáhali emigranti i ti, kteří nedokázali přihlížet

„Počátkem září 1961 jsem potkal jednoho blízkého kamaráda. Oba jsme věděli, že chceme z NDR pryč. Odkázal mě na spolužáka, který prý měl určité kontakty. Takhle jsem se dostal mezi skupinku studentů, a všichni jsme v noci ze sedmého na osmého září utekli na západ přes kanalizaci,“ popisuje Radiožurnálu svůj příběh Ulrich Pfeifer. Útěkem na západ pro něj ale boj s východoněmeckým režimem zdaleka neskončil.

„Jen pár týdnů potom jsem se dal dohromady s dalšími přeběhlíky. Všem nám za zdí zůstalo mnoho přátel, kteří by chtěli taky pryč. Měli jsme pocit bezmoci. Jediné, co nám zbývalo, bylo pomáhat při dalších útěcích a tím státu škodit,“ vzpomíná.

Pfeifer pomáhal při výstavbě hned několika tunelů. Většinu z nich ale východoněmecká policie odhalila dřív, než přes ně stihl někdo prolézt.

„Nejtěžší bylo prokopat podlahu ve sklepech. V těch chvílích jsme měli strach, jestli mezi námi není někdo z tajné policie Stasi. U prvního tunelu se to naštěstí nestalo. Stihlo projít 29 lidí, než prasklo potrubí a zatopila ho voda,“ popisuje dále Pfeifer.

Podle něj se to se stávalo často, protože staré olověné rozvody byly hodně křehké. Když se protrhly na západní straně, přijela pomoc z vodárny a za pár dní pokračovali v kopání dál. „Na východě jsme to samozřejmě hlásit nemohli,“ uzavírá Ulrich Pfeifer. Svobodu díky berlínským tunelům našlo na 250 lidí.

Ulice slz

S útěky nepomáhali jen emigranti. Carl-Wolfgang Holzapfel vyrůstal v západním Berlíně, osudům na druhé straně města prý ale nemohl nečinně přihlížet.

„Začali jsme kopat ze západní strany a zpočátku to vypadalo dobře. Prakticky hned u zdi byl stánek s bramborami a díky němu jsme to měli kratší. Sedmdesát metrů jsme zvládli za tři měsíce. Ale když už jsme se probourali do sklepa, tak nás někdo zradil,“ líčí svoji zkušenost.

Carl-Wolfgang Holzapfel tehdy v tunelu nebyl, Stasi zatkla 21 lidí a jedna žena při tom přišla o život. V rozděleném Berlíně vzniklo nejméně 40 tajných tunelů. Hned 11 z nich vedlo pod jedinou ulicí.

„Bernauer Straße byla po dokončení zdi takzvanou Ulicí slz. Domy spadaly do východního Berlína, chodník ale zůstal na západě. Takže se to pro stavbu nabízelo - stačilo se podkopat přes ulici. Ale on to byl spíš jen psychologický důvod. Člověk si říkal, že tady je to prostě nejblíž. Ale taky tu byly nájemní domy a tím pádem rušno.“

Pan Holzapfel je prakticky celoživotním aktivistou, který proti rozdělení své země demonstroval i na hraniční čáře.

„Původně jsem proti zdi držel hladovku, ale tu jsem ze zdravotních důvodů musel ukončit. A tak jsem protestoval jinak, hlavně za práva politických vězňů. Měl jsem velký transparent, se kterým jsem přecházel do východního sektoru. Dvakrát mě vyhodili, potřetí zatkli,“ říká.

Nejšťastnější člověk na světě

V dubnu 1966 ho odsoudili k osmiletému vězení. Po třinácti měsících Holzapfela Západní Německo vykoupilo zpátky, ale až do pádu zdi se svým bojem nepolevil.

To dokládá i jeho vzpomínka na osudný listopad 1989, kdy se Berlínská zeď otevřela. Holzapfel sice už žil v Bavorsku, ani vzdálenost ho ale nezastavila.

„Byl jsem bankovní úředník. Jednoho dne jsem přišel do práce, na stole ležely regionální noviny s mým otevřeným dopisem pro východoněmeckého vůdce Egona Krenze. Psal jsem mu, že buď tu zeď strhne sám, anebo na Vánoce přijedu do Berlína a udělám to za něj. Kolegové mi vyčítali, jestli s tím už konečně nechci přestat, že už to nemá smysl.“

Druhého dne přišel do kanceláře a na stole bylo poděkování a růže. „Uznali, že jsem měl pravdu. Hned sem vyjel do Berlína. V tu chvíli jsem byl nejšťastnější člověk na celém světě,“ vzpomíná Carl-Wolfgang Holzapfel. Berlínská zeď rozdělovala město 28 let.