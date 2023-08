Otázky a odpovědi: pád Prigožinova letadla. Jak se seběhla ‚speciální letecká operace‘?

„Kdybych byl Jevgenijem Prigožinem, nevyhodil bych svého ochutnávače jídla,“ glosoval šance na přežití šéfa Wagnerovy skupiny po nepovedeném puči před nedávnem ředitel CIA William Burns. Na palubě letadla, které se ve středu zřítilo, byl podle ruských představitelů právě i Prigožin. Co pád způsobilo? A kdo za něj může? Server iROZHLAS.cz nabízí odpovědi na klíčové otázky. Tverská oblast 17:07 24. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z „kuchaře“ ruského prezidenta Vladimira Putina se stal zásadní figurou ruského snažení na Ukrajině. Se svými žoldáky působil ještě předtím v Sýrii nebo afrických zemích. Nyní se zdá, že šéf několikatisícové Wagnerovy armády Jevgenij Prigožin je po smrti.

Co se stalo?

Při letu z Moskvy do Petrohradu se ve středu večer zřítilo soukromé letadlo Embraer Legacy 600, které patřilo majiteli Wagnerovy skupiny Jevgeniji Prigožinovi. Stalo se tak kolem 18.40 místního času (17.40 SEČ) poblíž vesnice Kuženkino ve Tverské oblasti.

Podle serveru FlightRadar24, který monitoruje polohy letadel a detaily letů, letadlo krátce před pádem náhle ztratilo během půl minuty výšku 2,4 kilometru. Poté ji na pár sekund dokázalo udržet a následně opět začalo padat.

Video zveřejněné ruským státním médiem RIA Novosti ukazuje letadlo, kterému chybí jedno křídlo. CNN nicméně odkazuje na to, že pravost videa není možné ověřit. RIA Novosti však tvrdí, že jde o okamžik, kdy letadlo Embraer spadlo z oblohy nad Tverskou oblastí.

Kdo byl na palubě?

Údajně deset lidí, nikdo nepřežil. Letělo sedm pasažérů a tři členové posádky.

Ruské zdroje se odkazují na následující seznam cestujících: Prigožin a jeho pravá ruka Dmitrij Utkin, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Alexandr Totmin, Valerij Čekalov a Nikolaj Matusejev. Posádku tvořil kapitán Alexej Levšin, kopilot Rustam Karimov a letuška Kristina Raspopovová.

Zda se jedná skutečně o ty, kteří po pádu letadla zemřeli, není možné ověřit. Ohledně toho, kde se od nezdařilého pochodu na Moskvu šéf wagnerovců nachází, jsou jen mlhavé informace.

Podle dohody s Kremlem se před dvěma měsíci měl stáhnout do Běloruska. V polovině července se na kanálech na telegramu objevilo video, na kterém tam Prigožin vítá své bojovníky. Později téhož měsíce byl však vyfotografován v ruském Petrohradu během africko-ruského summitu.

V minulém týdnu Prigožin zveřejnil své první videoprohlášení po nezdařeném puči, které naznačovalo, že je v Africe. BBC upozorňuje, že se nepodařilo ověřit, kde bylo toto video natočeno.

Poté, co ve středu telegramový kanál Grey Zone oznámil, že Prigožin zemřel, zveřejnila federální agentura pro leteckou dopravu Rosaviacija již zmíněný údajně potvrzený seznam osob na palubě letadla.

Co pád způsobilo?

To stále není jasné.

„Ať se stalo cokoli, stalo se to rychle. Možná s letadlem bojovali. Až do té doby ale stroj nevykazoval žádné problémy,“ citovala agentura Reuters mluvčího FlightRadaru Jana Petchenika. Ruská agentura TASS uvedla, že letadlo při nárazu shořelo. Ve vzduchu bylo asi půl hodiny.

Letecký odborník Miles O'Brien záběry analyzoval pro CNN: „Rychle padá v rotaci a táhne se za ním spousta kouře. Jde tedy o letadlo, které hořelo. A vypadá to, že chyběly některé konstrukční části, aerodynamické plochy.“

Podle něj Prigožinovo letadlo nebylo jedno z těch, které jen tak a zničehonic spadne. O'Brien uvedl, že příčinou mohla být exploze buď uvnitř, nebo vně letadla – například výbušnina na palubě nebo zásah letadla raketou.

‚Speciální letecká operace‘?

Pokud se někdy prokáže, že zničení letadla s Jevgenijem Prigožinem ve vzduchu bylo aktem záměrné, chladnokrevné pomsty Kremlu, vejde to do ruských dějin jako vrcholná „speciální vojenská operace“, píše BBC v narážce na to, že Kreml označuje invazi na Ukrajinu za tzv. speciální vojenskou operaci.

Prakticky ve stejný moment, kdy Prigožinovo letadlo spadlo, se vyrojily spekulace o skutečné příčině pádu. Konspiracím nahrává i příznačné datum – přesně dva měsíce od moskevského tažení wagnerovců.

Ruští vyšetřovatelé oznámili, že zatím nejsou žádné důvody si myslet, že by mohlo jít o teroristický čin, napsal Kommersant.

Jaké reakce přišly z Ruska a co říká Kyjev?

Elity z Kremlu havárii dosud nekomentovaly.

Reakce z Ruska ale přišla. Prigožin a jeho wagnerovci mají mezi ruskou veřejností své příznivce. Což se projevilo třeba během neúspěšného povstání. Ve městech, která žoldáci krátce obsadili, bylo na videích vidět, jak jim obyvatelé fandí, fotí se s bojovníky a zastavují Prigožinovo auto, jen aby mu potřásli rukou.

Květiny, svíčky a nášivky před centrem wagnerovců v ruském Petrohradu | Foto: Anadolu Agency | Zdroj: Reuters

Ve středu večer se v Petrohradě shromáždili lidé, aby Prigožina uctili květinami, zapálili svíčky a položili nášivky se symbolem wagnerovců.

Alexandr Dugin, významný představitel ruského ultranacionalismu, označil Prigožina za „hrdinu“. Podělil se o anekdotu, v níž jeho dcera Darja, která loni v létě zahynula při výbuchu bomby v Moskvě, vykresluje Prigožina v zářivých barvách na začátku války.

Na svém kanálu na telegramu uvedl: „Pokud ďábelský nepřítel zabíjí naše hrdiny s přesností, znamená to, že máme hrdiny.“

Jevgenij Prigožin opouští Rostov na Donu | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Ukrajinci se však od havárie Prigožinova letadla distancují. Prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá, že by s ním měli něco společného.

Zkušenosti, které ukrajinští vojáci nasbírali s wagnerovci, mezi nimi zcela jistě nevytvořily sympatie. Žoldnéřské jednotky dlouho držely hned několik ukrajinských měst. Pro ztráty, které v bojích utrpěly, se vžilo, že je Prigožin posílá do „mlýnku na maso“.