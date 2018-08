Vypadá to, že selhalo nosné lano. Pád mostu ale mohlo zapříčinit více faktorů, myslí si odborník

Podle odborníka na betonové konstrukce Vladislava Hrdouška z ČVUT může být příčinou pádu mostu v Janově selhání nosného lana. Připouští však i kombinaci více faktorů. Zřícení mostu podle něj není zas tak neobvyklou událostí. V rozhovoru pro Radiožurnál připomíná případy z USA či Palau. Rozhovor Praha/Janov 20:40 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most v Janově se zřítil za intenzivního deště | Foto: Matteo Pucciarelli | Zdroj: ČTK/AP

Je Morandiho most, kterému Janované přezdívají „brooklynský“, něčím výjimečný či proslulý?

Myslím, že je to jeden z prvních mostů, které byly postaveny jako zavěšené. Má poměrně velké rozpětí zhruba 200 metrů, je poplatný době, ve které byl předpjatý beton v rozkvětu a ten umožňoval tenkou nosnou konstrukci. Šikmé závěsy na mostě jsou pružnou podporou stavby, která vyvěšuje mostovku a můžete ji tak udělat nepoměrně tenkou k rozpětí mostu.

Objevily se spekulace, že zřícení způsobil sesuv půdy v důsledku deště. Mohlo se to takto stát?

Nevím nic o tom, jaké jsou na místě základy a základové poměry. Myslím, že je most pečlivě založen na hlubinných základech a nepředpokládal bych, že pravou příčinnou zřícení je sesuv půdy. Ledaže by se to usmýklo po základové spáře. Z těch záběrů ale usuzuji, že spíše selhalo nosné lano.

‚Najednou zmizela cesta a pak už si říkal, že to nepřežije.‘ Čech vyvázl ze zříceného mostu s propíchlou plící Číst článek

Podle jednoho ze svědků do pilíře před pádem uhodil blesk. To by mohlo být také příčinou?

V tomto nejsem sám odborníkem, konzultoval jsem to a bylo mi řečeno, že úder blesku by neměl být pravou příčinou pádu mostu. Může to ale být nějaká kombinace všech těchto příčin. Ten most se rekonstruoval, třeba se všechno nepovedlo udělat tak, jak mělo, ale to je pouze moje spekulace.

Pamatujete, pane docente, nějaký obdobný případ?

Mám knížku o kolapsech mostů a je to poměrně dost tlustá knížka. Hodně mostů kolabuje buď při rekonstrukci – například v Americe u mostu přes Mississipi při opravě porušili důležitý nosný prvek a spadlo to – anebo i po dokončení rekonstrukce, takovým příkladem byl v republice Palau most Koror s velkými průhyby, který se zřítil pár měsíců po opravě.

Bude se muset poškozený most v Janově opravit nebo bude třeba postavit nový?

To je otázka finanční a pak také otázka, co se od té nové konstrukce bude chtít. Pokud šířkově vyhovuje předpolí mostu, které se nezřítilo, tak by se případně dal postavit nový pilon a na něj by se navázal zbytek konstrukce. Je to ovšem složité a může to stát hodně peněz. Někdo to musí celé finančně zhodnotit a pak rozhodnout, co s mostem dál.

49101