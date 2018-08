3. května 2007 - Nikolaj Martynov

Rotného Nikolaje Martynova připravila o život v provincii Badachšán lavina kamení a bahna. Bylo mu 27 let.

17. března 2008 - Milan Štěrba

Praporčík (popdporučík in memoriam) Milan Štěrba, příslušník vojenské policie, zemřel při útoku sebevraha. Bylo mu 34 let.

30. dubna 2008 - Radim Vaculík

Rotný (praporčík in memoriam) Radim Vaculík přišel o život v provincii Lógar poté, co terénním vozem najel na nastraženou nálož. Bylo mu 29 let.