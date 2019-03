Pákistánský soud poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku zadrženou na letišti s heroinem

Pákistánský soud poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku zadrženou loni v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom ve středu pákistánská televize Geo. Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu ve výši 113 000 pákistánských rupií (asi 18 200 Kč). Islámábád 10:04 20. 3. 2019 (Aktualizováno: 10:41 20. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češka, zadržená v lednu v Pákistánu vypověděla, že tam přijela studovat islám. | Foto: Repro YouTube

Verdikt oznámil soud v pákistánském městě Láhaur. Soudního stání se účastnila i zástupkyně velvyslanectví České republiky v Islámábádu.

„Pokud odsouzená Češka požádá u pákistánských úřadů o předání k výkonu trestu do České republiky, pak Česká republika poskytne všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohla být Češka k výkonu trestu do ČR předána,“ řekl zástupce ředitele tiskového odboru Černínského paláce Robert Řehák.

Pákistánští celníci zadrželi jednadvacetiletou modelku Terezu H. z České republiky loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Od jejího zadržení tak brzy uplyne rok.

Ze Spojených arabských emirátů se pak podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru.

Pákistánský list Urdu Point napsal, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů Kč).

Soud s obžalovanými začal loni v březnu a trval 14 měsíců. Pašeračka s vyšetřovateli spolupracovala a ti zatkli i některé její údajné komplice. Soudní stání v případu byla plánována téměř každý týden, bývalo ale spíše překvapením, když se uskutečnila. Nejčastějším důvodem odročení byla nepřítomnost některé z důležitých osob, ať už svědků, státního zástupce, obhájce či přímo soudce.