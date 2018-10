Na soud s Češkou v Pákistánu nepřišel svědek, rozhodnuto má být ještě během října

Případ mladé Češky, která byla letos v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, bude prý rozhodnut tento měsíc. Tvrdí to ve svém dnešním internetovém vydání pákistánský list The Nation, který se odvolává na slova soudce. Islámábád 7:54 21. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběry z videa, kde celníci prohledávají kufr s 9 kilogramy heroinu | Foto: Repro YouTube; koláž iROZHLAS.cz

Soudní proces v případu Češky pokračoval v sobotu, jednání ale bylo opět odročeno. K soudu se nedostavil svědek od celního úřadu. Další stání se uskuteční 23. října.

Podle deníku The Nation si obhajoba Češky u soudu stěžovala, že se proces příliš protahuje. Během uplynulých měsíců muselo být totiž soudní stání několikrát odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti.

Obviněná je v těžké situaci kvůli odkládání konečného rozhodnutí případu, uvedla před soudem obhajoba.

„Nedělejte si starosti, konečné rozhodnutí bude učiněno tento měsíc," řekl podle pákistánského listu v reakci na to soudce obviněné.

Pákistánští celníci zadrželi mladou ženu z České republiky 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

Praha zatím nemá s Pákistánem uzavřenou smlouvu o předávání vězňů, české ministerstvo spravedlnosti o ni ale usiluje.