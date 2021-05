Pákistán žádá Čínu o odpuštění části dluhů. Kvůli hedvábné stezce stavěl elektrárny, které nepotřebuje

Pákistán není schopen splácet svůj dluh Číně a žádá ji proto o odpuštění některých splátek. Obě země spolu uzavřely řadu dohod, týkajících se výstavby a provozování elektráren a rozvodných sítí, které souvisí s projektem Nové hedvábné stezky. Ten ale nepokračuje tak, jak se předpokládalo, a dluhy Pákistánu rostou. Islámábád 9:48 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrárna nedaleko pákistánského Karáčí | Foto: Akhtar Soomro | Zdroj: Reuters

Pákistán má problém se zaplacením zatím poslední částky – bezmála šesti miliard dolarů - do společného energetického fondu s Čínou.

Ten byl naprojektován na pokrytí nákladů pro stavbu elektráren a rozvodných sítí, které teď ale nikdo nepotřebuje, protože Pákistán má elektřiny dost a přebytky nemá kam prodávat.

Během příštích dvou let se i s úroky může pákistánský dluh vůči Číně vyšplhat až k hranici dvanácti miliard dolarů.

Pákistán má navíc dluhy ještě z předchozích let a například Mezinárodní měnový fond odhaduje, že do dvou let můžou dvakrát přesáhnout hodnotu celého hrubého domácího produktu země.