Epidemie HIV drtí jih Pákistánu, pozitivní jsou stovky dětí. Tragédii údajně způsobil ‚oblíbený‘ pediatr

Řada pákistánských rodin o HIV nikdy neslyšela, pro mnohé rodiče z jižní provincie Sindh se ale stal živoucí noční můrou, která obstoupila jejich každodenní životy. Smrtelný virus tam před dvěma lety zřejmě rozšířil jeden z pediatrů, který podle obvinění používal injekční jehly pro několikero pacientů. Od té doby se vir HIV prokázal u zhruba 1500 dětí včetně kojenců. Rodiny ani pákistánské úřady situaci nezvládají, desítky dětí už viru podlehly. Islámábád 6:43 16. června 2021

Čtyřletá dcera Hakimy Šarové svádí boj s HIV už dva roky, často trpí horečkami a průjmem. Léky potlačující virus někdy odmítá, její matka také přiznává, že na léky pro dceru někdy zapomene.

„Jsme velmi chudí… Probouzím se s východem slunce a začínám hned pracovat, tak kdo jiný jí má léky pravidelně podávat?“ ptá se 25letá matka, která se virem také nakazila.

V odlehlé pákistánské vesnici, kde Hakima s dcerou žije, se děsivá diagnóza potvrdila u dalších 30 dětí. Rozsah tragédie je ale daleko větší. Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví se virus HIV za poslední dva roky prokázal u více než 1500 dětí.

Po rozšíření nákazy nechaly úřady zřídit novou kliniku v nedalekém městě Rato Dero, kde pacienti zdarma dostávají životzachraňující antiretrovirální léky. Největší pákistánské centrum pro testování a léčbu HIV rodinám sice v mnohém ulehčilo, podle dotčených rodičů by se ale úřady měly starat víc.

Další náklady spojené s léčbou totiž musí hradit samotní rodiče, kterým na to často nezbývají peníze. „Vláda nám neposkytuje antibiotika ani vitamíny, sami si je ale dovolit nemůžeme. Nechávají nás napospas,“ stěžuje si Hakima.

Dilema, zda koupit raději jídlo, nebo léky pro nemocného syna, poslední dva roky řeší také Šahzado Šár – otec pětiletého chlapce s diagnostikovaným HIV, který trpí horečkami a pravidelnými bolestmi břicha i ledvin. Kvůli finančnímu stavu rodiny ale má přístup k řádné zdravotní péči jen omezený.

Státní nemocnice se nachází jen ve větších městech a úroveň zdravotní péče tam často není – mírně řečeno – odpovídající, rodiny z odlehlejších částí Pákistánu se proto musí spoléhat na soukromé kliniky, které si ale mohou dovolit jen zřídkakdy. To je případ i rodiny pětiletého chlapce.

„Říkají nám, abychom šli na delší testy do soukromých nemocnic, nemáme na to ale dost peněz,“ říká pro agenturu AFP jeden ze stovek pákistánských rodičů, kterým lékaři v posledních dvou letech sdělili, že jejich děti jsou HIV pozitivní. Děsivá diagnóza se přitom nevyhnula ani těm nejmenším.

Na šíření HIV mezi dětmi v roce 2019 upozornil lékař Imran Akbar Arbani | Zdroj: Reuters

Počátek epidemie v Pákistánu

Tragédie způsobené šířením HIV se v pákistánské provincii Sindh začaly odehrávat na počátku roku 2019. Do ordinace místního lékaře Imrana Akbara Arbaniho tehdy přišel Nazír Šáh se zhruba roční dcerou, která byla už od pohledu velmi vyčerpaná až letargická. Jazyk měla pokrytý bílým povlakem, který značí oslabení imunitního systému.

Holčička se podle otce narodila zdravá, tři měsíce před návštěvou Arbaniho kliniky se ale její stav začal rapidně zhoršovat. Denně měla průjem, trpěla horečkami a ubývala na váze, rodiče jí koupili všemožné léky a sirupy, nic jí ale nepomáhalo. Navštívili proto několik doktorů ve městech Rato Dero a Larkana, podle deníku The New York Times se ale odpovědí od odborníků nedočkali.

Arbani měl sice kliniku hned vedle Šáhova domu, jeho specializací je ale urologie, otec několikaměsíční dívky proto s návštěvou jeho kliniky dlouho váhal. Do ordinace ho nakonec přivedla zoufalost celé situace, Arbaniho slova ho ale zaskočila.

„Doktore, děláte si legraci, že by mohla mít HIV? Jak je to možné?“ odpovídal Šáh, když mu lékař řekl o nutnosti provést dívce test na virus lidské imunitní nedostatečnosti. Když testy odhalily pozitivní výsledek, otec se v Arbaniho ordinaci rozplakal.

Jak se ale později ukázalo, Eman nebyla jediným dítětem, u kterého se smrtelný virus objevil, přestože mělo zdravé rodiče.

Případ Eman Arbaniho natolik překvapil, že sám začal pátrat po dalších. Během několika týdnů odhalil desítky dalších dětských pacientů se stejnou diagnózou, všem bylo méně než deset let.

„Za dva měsíce jsem odhalil dvacet případů. Všechny měly stejnou lékařskou historii a stejné symptomy, všechny byly HIV pozitivní,“ popisuje lékař, který na skandál před dvěma lety upozornil.

Důkazy následně ukázaly na Muzaffara Ghangroa – oblíbeného pediatra z města Rato Dero, kterého úřady obviňují, že u svých pacientů opakovaně používal stejné jehly u injekčních stříkaček, aby ušetřil. Samotný pediatr, který HIV mezi dětmi údajně rozšířil, vinu popírá a tvrdí, že se proti němu spikli ostatní lékaři, kteří mu záviděli jeho oblibu u tamních obyvatel.

Ghangro je mezitím stále na svobodě. V minulosti byl propuštěn na kauci a k rozhořčení všech dotčených rodin soudní slyšení zatím nezačalo.

Obětí jsou desítky

Za dva roky nabrala epidemie HIV na jihu Pákistánu tragických rozměrů.

U lidí, kteří každý den užívají antiretrovirální léky, se riziko rozvinutí AIDS sice výrazně snižuje, v chudých zemích je ale přístup k této léčbě často omezený. To je i případ Pákistánu, za dva roky tak onemocnění AIDS podlehlo už nejméně padesát dětí.

Uvádí to analýza, kterou vypracovala pediatrička Fatima Mirová z Aga Khanovy Univerzity v Karáčí. Podle ní ale může být počet obětí mnohem vyšší, protože data nejsou vždy kompletní a omezené je i testování, které dokáže virus odhalit.

Jedním z těch, kteří kvůli epidemii HIV na jihu Pákistánu přišli o to nejcennější, je i Imtiaz Jalbani. Dělník z města Rato Dero měl celkem pět dětí, dvě z nich boj se zákeřnou nemocí prohrály a další dvě jsou HIV pozitivní. Pro deník The New York Times před rokem popsal, že se stará také o HIV pozitivního synovce, kterého se jeho rodiče kvůli nákaze vzdali – prý aby neohrozili své ostatní potomky.

Jalbani by si pro všechny tři přál co nejlepší život, jejich osud ale nebude snadný. „Doufám, že se dočkám vnoučat, velké naděje ale nemám. Budou trpět – na lécích budou závislé celý život,“ povzdechl si v rozhovoru pro NYT Jalbani, který se po propuknutí epidemie musel s dětmi odstěhovat do nedaleké vesnice.

Jejich sousedé i příbuzní se totiž rodině s HIV pozitivními dětmi začali vyhýbat. Dnes proto žije s rodinou izolovaný od okolního světa a vrátit musel i dobytek, který měl dříve zapůjčený a pomáhal mu s obživou.

„Není to jen HIV, co nás zabíjí. Zabíjí nás i stigma,“ upozorňuje pro NYT.

Nic se nezměnilo

Agentura AFP podotýká, že šíření infekčních nemocí je v Pákistánu obecně velký problém, a výjimečné není ani opakované používání jednorázových jehel u injekčních stříkaček, kterým si lékaři chtějí snížit náklady na provoz ordinací.

Některé k tomu žene chamtivost, jiné k tomu nutí okolnosti, podle Arbaniho se toho ale za poslední dva roky příliš nezměnilo. „Je to stejně špatné, jako to bylo v době propuknutí epidemie,“ říká Arbani pro AFP.

Poté, co skandál vyšel najevo, vláda sice zakázala dovoz běžných injekčních stříkaček a nařídila lékařům používat pouze jednorázové injekce s pevně připevněnou jehlou, podle AFP ale mnozí lékaři nařízení obcházejí a stále kupují běžné stříkačky, které jsou levnější.

Podle Arbaniho je ale problém i to, kdo lékařskou péči vůbec vykonává. „Během prvních tří měsíců byli všichni šarlatáni a nekvalifikovaní lékaři zakázáni a jejich kliniky uzavřeny, později ale znovu získali povolení,“ popisuje lékař.

Pokračování těchto nezákonných praktik navzdory stovkám HIV pozitivních dětí a desítkám obětí proto Arbani označuje za naprosto „nemilosrdné“ a varuje, že lidí s diagnostikovaným HIV bude v Pákistánu dál přibývat.