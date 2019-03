Pákistán propustí sestřeleného indického pilota. Na hranicích ho čekají zástupy obdivovatelů

Pákistán odmítá letecky přepravit sestřeleného indického pilota do vlasti. Jeho vlast o to žádala krátce poté, co pákistánský premiér Imran Chán slíbil jeho propuštění v zájmu zmírnění napětí v Kašmíru. Zajatce do Indie ještě v pátek převezou po zemi přes hraniční přechod nedaleko Láhauru.

Láhaur (Pákistán) 14:03 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít