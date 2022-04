Pákistánský parlament vyslovil nedůvěru Chánovi a odvolal ho. Je to poprvé v historii země, co se tak stalo

Pákistánský parlament v sobotu vyslovil nedůvěru premiérovi Imranu Chánovi, což znamená, že v úřadu končí. Podle agentury Reuters by posléze měli poslanci vybrat nového předsedu vlády. Stát by se jím mohl lídr opozice Šahbáz Šaríf. Chán před hlasováním podle televize Al-Džazíra vyzval své příznivce, aby vyšli do ulic.

Islámábád 22:55 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít