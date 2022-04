Rozpuštění parlamentu bylo protiústavní, rozhodl pákistánský nejvyšší soud. Obnoví svou činnost

Podle agentury Reuters může nynější rozhodnutí soudu vést k sesazení premiéra. Ten uvedl, že hodlá nadále bojovat za Pákistán a v pátek promluví k národu. Lídr opozice Šahbáz Šaríf mezitím oznámil, že bude nominován na premiéra, pokud Chán hlasování o důvěře prohraje.

Rozpuštěním parlamentu chtěl předejít svému odvolání. Kroky pákistánského premiéra řeší soud Číst článek

Chán o víkendu rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby, aby zabránil snahám opozice o jeho sesazení. Premiér minulý týden přišel v parlamentu o většinu a podle Reuters se všeobecně očekávalo, že hlasování prohraje.

Chánova strana opozicí prosazované hlasování o nedůvěře zablokovala, když místopředseda parlamentu pokus o sesazení šéfa kabinetu odmítl jako protiústavní. Chán pak parlament rozpustil.

K nynějšímu verdiktu soud dospěl po čtyřech dnech slyšení. Opozice uvedla, že má ve 340členném parlamentu 172 hlasů, aby Chána zbavila funkce. Hlasování o nedůvěře se očekává 9. dubna.

Údajné spiknutí

Chán odmítá, že by jednal protiústavně, a tvrdí, že plánované hlasování o nedůvěře bylo součástí spiknutí, které zorganizovaly Spojené státy. Washington jakákoli podobná tvrzení popírá. Bývalý hvězdný hráč kriketu Chán se po svém nástupu k moci v roce 2018 začal sbližovat s Čínou a Ruskem a vzdaloval se USA.

Opozice viní devětašedesátiletého Chána a jeho Hnutí za spravedlnost (PTI) ze špatného řízení ekonomiky i špatné zahraniční politiky a z represivních opatření vůči kritikům. Mocná pákistánská armáda původně Chána podporovala, později ale jejich vztahy ochladly.

Pokud by Chán důvěru parlamentu nezískal, mohla by opozice jmenovat vlastního premiéra a podržet si moc do srpna 2023, což je termín, kdy by se musely konat nové volby. Lídr opozice Šaríf oznámil, že jej jeho spojenci nominují do funkce premiéra, pokud parlament rozhodne v Chánův neprospěch.

Premiér Chán po rozhodnutí soudu oznámil, že hodlá nadále „bojovat za Pákistán“ a že v pátek promluví k národu.

Opozice již uvedla, že si přeje předčasné volby, ale až poté, co uštědří Chánovi politickou porážku a přijme zákony, které jsou podle ní nezbytné k zajištění svobodných a spravedlivých voleb. Pákistánská volební komise ve čtvrtek uvedla, že volby mohou být nejdříve v říjnu.