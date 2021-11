Češka, která si v Pákistánu odpykává osmiletý trest za pašování drog, byla zproštěna obžaloby

Leden 2018:

Pákistánští celníci zadrželi 10. ledna 2018 na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru Češku Terezu Hlůškovou z Uherského Hradiště, u které nalezli v kufru devět kilogramů heroinu. Nyní 25letá žena byla zadržena poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

Březen 2018

Soud s Češkou začal 1. března 2018. Poté bylo soudní stání několikrát odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. Dalším důvodem byl například i kriketový turnaj.

Prosinec 2018

Pákistánský server Mera Mirpur v prosinci 2018 oznámil, že Hlůšková vypověděla, že přijela do Pákistánu studovat islám. Podle serveru Mera Mirpur se původně přiznala, že chtěla heroin propašovat do SAE, ale později výpověď změnila. Nejenže se poučila o pákistánské kultuře, ale přijala ji také za svou, tvrdil server. Obléká se prý do místního tradičního oděvu a zahaluje se. Server ale upozornil na to, že v minulosti například tvrdila, že drogy nepašovala a že byla zadržena bezdůvodně. Počátkem ledna 2019 dostala Hlůšková v pořadí již třetího soudce a při dalším jednání zopakovala, že se cítí nevinná.

Březen 2019:

Pákistánský soud poslal 20. března 2019 Hlůškovou na osm let a osm měsíců do vězení za pašování drog. Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu ve výši 113 tisíc pákistánských rupií (14 500 Kč).

Duben 2019

V dubnu 2019 se Hlůšková proti rozhodnutí soudu odvolala. Ve svém odvolání k vrchnímu soudu v Láhauru žádala, aby byl rozsudek anulován, protože "popírá skutečné události případu". Do Pákistánu prý přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil.

Říjen 2021

Dnes byla Hlůšková zproštěna obžaloby. Soud tak vyhověl jejímu odvolání