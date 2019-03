Engelová: Nebylo reálné, že pakistánský soud Češku potrestanou kvůli heroinu pustí, vyšla z toho dobře

Pakistánský soud ji potrestal skoro 9 lety za pašování heroinu. Češka Tereza H. ale dopadla dobře, myslí si spolupracovnice Českého rozhlasu Tereza Engelová. Podle ní za podobné delikty posílají soudy v Pakistánu za mříže až na 14 let. Pokud by u Češky policie objevila jen o něco více drogy, mohla Češka od soudu odejít až s doživotím nebo trestem smrti. Islámábád 14:02 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češka, zadržená v lednu v Pákistánu vypověděla, že tam přijela studovat islám. | Foto: Repro YouTube

Můžete krátce zrekapitulovat, čím soud zdůvodnil tu výši trestu pro Terezu H.?

Přiznám se, že zdůvodnění trestu jsem nikde v žádném mediálním záznamu nenašla. Ale dá se to odvodit od toho, že obhájce Terezy H. argumentoval tím, že ten kufr, ve kterém se našlo 8,5 kg heroinu, nebyl její. Na což zjevně tedy soud po výsleších všech svědků nepřistoupil. A naopak potvrdil tu verzi, že kufr, ve kterém byly pašovány drogy, patřil Tereze H. A to tvoří také asi základní kámen toho rozsudku. Zkrátka se u ní našlo téměř 9 kilogramů heroinu. A ona to nedokázala přesvědčivě vysvětlit. Koneckonců také několikrát změnila výpověď.

Řekla byste, že ten trest vzhledem k okolnostem je víceméně přiměřený?

Já si myslím, že je na spodní hranici, protože média v Čechách už to také mnohokrát zmiňovala. Pokud u toho obviněného najdou méně než 10 kg heroinu, tak ta sazba odnětí svobody je 10 až 14 let. Takže si myslím, že z toho vyšla relativně dobře. Pokud by to bylo více než 10 kg heroinu, pak už jí mohl hrozit doživotí, nebo trest smrti.

Což se ovšem, jak uvádějí média, v případě cizinců zase tak často nestává.

Ano.

Proč se proces táhl relativně dlouho?

Na pákistánské poměry se netáhl zase tak dlouho. Já myslím, že délka byla poměrně standardní. Například soudní proces Khadiji Shah, která byla odsouzena za pašování pravda 63 kg heroinu v roce 2014, trval dva roky. Takže si myslím, že ho česká občanka v tomto ohledu měla dokonce kratší, než je standard.

Který moment případu byste zvláště zmínila?

Já bych řekla, že to byla změna advokáta, protože ten první s ní sice docházel k soudu. Ale na případu si akorát dělal vlastní PR. To se nedá říct o druhém advokátovi. Myslím si také, že jí dával (první advokát, pozn. red.) nějaké finanční slevy za své služby, protože případ byl v Pákistánu mediálně poměrně hodně sledovaný, podobně jako u nás.

Případ Terezy H. Místní média případ podrobně sledovala a zveřejnila videonahrávku, na které nyní dvaadvacetiletá žena po vyhlášení rozsudku pláče.

Při předchozích stáních ovšem dávala najevo přesvědčení, že ji soud už brzy propustí.

Kde si trest odpyká, zatím není jasné, ale kdyby požádala o přesun do české věznice, slíbili jí zástupci ministerstva zahraničí pomoc.

Ovšem, smlouvu o předávání vězňů Česko s Pákistánem teprve vyjednává.

Jaké komentáře provázely kauzu v pákistánských médiích? Dávaly Češce naději, že by mohla vyváznout s mírnějším verdiktem, nebo bez trestu?

Naději jí tam podle mě nedával nikdo. Všem bylo jasné, že se u ní v kufru našly drogy a pravděpodobnost její obhajoby, že by se skutečně podařilo prokázat, že ten kufr nebyl její, když to bylo natočené na video všechno, si myslím, že byla skutečně nereálná. Na druhou stranu se z ní stala svého druhu celebrita. Média třeba komentovala, jak chodí oblečená k soudu.

Proč zaujala?

Vypadá velmi dobře, na pákistánské poměry je exotická, protože je blondýna, má světlou pleť. Takže si myslím, že se stala takovým mediálním miláčkem díky tomu, jak vypadá. Do určité míry se také chovala jako celebrita. Chodila k soudu vždy dobře naladěná.

Skoro to vypadalo jakoby si ani neuvědomovala, co všechno za prvé svými skutky působí a co jí hrozí. Na druhou stranu to mohla být i určitá taktika, to je těžké posuzovat. Mohl jí to poradit právě její advokát, aby si získala náklonnost tedy nejen veřejnosti, ale i případně i těch soudců.