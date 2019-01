Soud s Češkou zadrženou v Pákistánu zatím neskončil, informuje ministerstvo. Čeká ji další stání

V Pákistánu skončilo v úterý soudní líčení s Češkou, která byla loni v lednu zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom agentura AP s tím, že rozsudek má být do konce ledna. České ministerstvo zahraničí ale informaci popřelo. Soud podle resortu pouze odročil líčení na 11. ledna. Láhaur (Pákistán) 15:33 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběry z videa, kde celníci prohledávají kufr s 9 kilogramy heroinu | Foto: Repro YouTube; koláž iROZHLAS.cz

„Podle našich informací nedošlo k žádnému posunu,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček. Podle něj pouze státní zástupce podal soudu informace o podnětu, který podal ohledně možného zařazení dalšího obžalovaného do procesu.

„Soudce rozhodl o odročení jednání na pátek 11. (ledna),“ doplnil Bucháček. Podle něj česká diplomacie nemá informace o tom, jak dlouho by mohl ještě proces trvat.

Agentura AP také předtím uvedla, že v případě usvědčení hrozí české občance Tereze H. až desetileté vězení.

Během úterního krátkého jednání mladá Češka zopakovala, že se cítí nevinná, napsala rovněž AP. Již dříve podle pákistánského serveru Mera Mirpur vypověděla, že přijela do Pákistánu studovat islám.

Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Obhájci obou obžalovaných uvedli, že celý případ je podle nich smyšlený.

Případ zadržené Češky

Pákistánští celníci zadrželi jednadvacetiletou modelku z České republiky loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Od jejího zadržení tak brzy uplyne rok.

Ze Spojených arabských emirátů se pak podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru.

Soud s obžalovanými začal loni v březnu. Soudní stání v případu byla plánována téměř každý týden, bývalo ale spíše překvapením, když se uskutečnila. Nejčastějším důvodem odročení byla nepřítomnost některé z důležitých osob, ať už svědků, státního zástupce, obhájce či přímo soudce.