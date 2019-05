Křesťanka Bibiová zproštěná obvinění z rouhačství opustila Pákistán. Před odletem se musela skrývat

Pákistánská křesťanka Asia Bibiová, která byla loni zproštěna obvinění z rouhání a po osmi letech propuštěna z vězení, odcestovala z Pákistánu. Podle agentury Reuters o tom v úterý informoval její právník a místní média. Islámábád 13:04 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osvobození křesťanky Asii Bibiové vyvolalo v Pákistánu vlnu demonstrací, na kterých se dav dožadoval veřejného oběšení ženy i soudce | Foto: Faisal Mahmood | Zdroj: Reuters

Asia Bibiová byla zatčena v roce 2009 po hádce s muslimskými ženami, které následně tvrdily, že urazila proroka. O rok později ji soud uznal vinnou a vzhledem k tomu, že v Pákistánu se urážka islámu trestá smrtí, ji poslal na popraviště.

Pákistánská policie zatkla duchovního a tisíc radikálů, demonstrovali kvůli propuštění křesťanky Číst článek

Verdikt ale loni v říjnu zvrátil nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že žalobci nebyli schopní dokázat, že souzená žena porušila zákon.

Sama Bibiová odmítla, že by proroka urazila. Od svého propuštění z vězení se skrývala na neznámém místě. Osvobození křesťanky totiž vyvolalo v zemi značné protesty radikálních muslimů, které se úřadům podařilo zmírnit až poté, co slíbily, že Bibiové nedovolí odcestovat do zahraničí. Radikálové rovněž varovali, že Bibiovou zabijí.

Podle právníka Bibiové žena již Pákistán opustila a našla útočiště v Kanadě. Kanadský premiér Justin Trudeau v listopadu řekl, že jeho země s Pákistánem jedná o pomoci Bibiové. Agentura AP uvedla, že se Bibiová v Kanadě setkala se svými dcerami.