Česko kritizuje novou podobu návrhu paktu o migraci a azylu v Evropské unii, při hlasování se zdrží

Česko se při hlasování o paktu o migraci a azylu Evropské unie zdrží. Po jednání vlády to ve středu řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Nová podoba návrhu je podle něj pro Českou republiku horší než ta, na níž se Česko podílelo během svého předsednictví. Zdůraznil, že pokud by byl pakt přijat, neznamená to, že by Česko mělo povinnost přijímat migranty.

