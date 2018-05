Někteří Palestinci v Jeruzalémě mění strategii, místo bojkotu kandidují ve volbách

Otevřením ambasády zpečetí Spojené státy uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele. Třetina obyvatel jsou Arabové. Izraelský zábor svých čtvrtí v roce 1967 považují za okupaci. Odmítají proto izraelské občanství a bojkotují místní volby. V tom je podporuje Palestinská samospráva. Po padesáti letech bezvýsledného vzdoru ale někteří jeruzalémští Arabové mění strategii. Jeruzalém 6:45 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Instalace cedule navigující k ambasádě USA v Jeruzalémě | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

„Já palestinskou samosprávu respektuju. Ale za padesát let pro nás nenašla žádné politické řešení, my žijeme své každodenní životy. Potřebujeme osvětlení ulic, kanalizaci, školy,“ říká Ramadán Dabaš, který chce jít do podzimních komunálních voleb s čistě arabskou kandidátkou. A přimět tak jeruzalémské Palestince, aby přestali s bojkotem a tak jako Izraelci se angažovali v místní správě.

Od války v roce 1967 se ale něco takového považuje za zradu. „Někteří Arabové říkají, že svou kandidaturou přiznám, že je východní Jeruzalém hlavním městem Izraele. Já chci ale jen sloužit lidem ve své čtvrti a zajistit jim lepší služby.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jeruzalémští Palestinci místo bojkotu kandidují ve volbách. Poslechněte si celý příspěvek.

Ramadán Dabaš je muchtárem, tedy takovým tradičním starostou, jeruzalémské arabské části Súr Báhir. Občas mu prý vyhrožují stoupenci různých palestinských hnutí, ve svém pragmatizmu je ale pevný. „Spočítal jsem, že jeruzalémští Arabové platí na daních do rozpočtu jeruzalémské radnice 350 miliónů šekelů ročně. Zpátky toho ale moc nedostávají.“

Palestinec srdem a rozumem

Spojené státy americké okopírovaly můj návrh, řekl Zeman o přesunu ambasády do Jeruzaléma Číst článek

Na první pohled je vidět, že se radnice o arabské čtvrti moc nestará. Z terasy komunitního centra, které Ramadán Dabaš vede, se díváme přímo na budovu amerického generálního konzulátu. Tedy od pondělí velvyslanectví. „Nemůžeme přeci čekat celý život na mírovou dohodu. Mě je 51 let, a těžko budu žít dalších padesát let, abych se jí dočkal.

Srdcem a rozumem zůstanu Palestincem, ale v každodenním životě budu součástí Izraele. Palestinští politici mluví o východním Jeruzalémě jako o hlavním městě Palestiny. Co pro to ale během posledních padesáti let udělali?“ Ptá se Ramadán Dabaš. Podle průzkumů Hebrejské univerzity si 60 procent obyvatel východního Jeruzaléma myslí, že by se Palestinci místních voleb účastnit měli.

Rozpolcenost v dalším postupu mi dosvědčují i dvě mladé Palestinky. „Ne, nešla bych volit v místních volbách. Kdybych volila, potvrdila bych tím izraelskou nadvládu. Byl by to výraz normalizace vztahů, přiznání, že jsme občany Izraele,“ vyjádřila se slečna, která nechtěla prozradit své jméno, na rozdíl od její kamarádky Jasmín.

„Já se na to dívám trošku jinak. Oni mají radnici, volí do ní, a radnice tak bude izraelská. Proč nezkusit zvolit tam i Araby, aby nám trošku pomohli. Když platíme daně, tak bychom z nich také měli něco mít. Podívejte se na ulice v arabských čtvrtích, jak jsou špinavé a zanedbané. Izraelské čtvrti jsou přitom plné záhonů s květinami, jsou tam příjemné parky.“

Podle Jasmín by účast na volbách neznamenala normalizaci vztahů s Izraelem, ale prostě možnost podílet se na správě vlastních věcí.