Egypt otevřel hranice s Pásmem Gazy. ‚Jsme zklamaní, pouští jen ty, kdo zaplatí,‘ říkají Palestinci

Hraniční přechod z Gazy do Egypta je mimořádně otevřený na celý postní měsíc ramadán. Palestincům má krok egyptské strany usnadnit cesty za zdravotní péčí nebo za studiem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž Štěpána Macháčka z hranice Gazy a Egypta

Přechod Rafah býval v posledních letech otevřený jen několik dnů do měsíce. Egyptská blokáda Pásma Gazy je tak výrazně tvrdší než izraelská. Obojí trvá už 11 let. A Palestinci jsou z otevření hranic s Egyptem zklamaní.

Do Egypta na léčení

„Egypťané otevřeli hranice na celý ramadán. A podívejte, my jsme humanitární případy, a sedíme tady celé dny na pálícím slunci a čekáme. My bychom přece měli mít přednost.“ Padesátiletá Umm Fárisová tu sedí v černém plášti v prachu na kufru před zavřenou bránou, kolem sebe má dalších několik cestovních tašek a také své dvě dcery.

„Potřebuju do Egypta na léčení. Tady v Gaze to sice léčí také, ale nejsou vybaveni přístroji, které jsou potřeba. Už jsem v Káhiře byla, potřebuju znovu za tím samým doktorem,“ svěřuje se pro Radiožurnál.

‚Pořád máme klíče od starého domu.‘ Palestinci na Západní břehu žijí už 70 let v uprchlickém táboře Číst článek

Umm Fárisová má problémy s plícemi a srdcem. Sem na hranice přišla už předevčírem. A včera znovu a dneska zase. „Pouštějí jen ty, kteří si to uměli zařídit. Mají jména na seznamu. Zaplať a můžeš jet.“ Umm Fárisová říká, že nepropadne zoufalství a zítra to zkusí znovu.

Poslední autobus z Gazy

Na zavřené bráně z pletiva visí několik Palestinců, kteří se potřebují dostat do Egypta. Dnes už mají smůlu. Mnozí už několikátý den. Někdo ukazuje na vyjíždějící autobus, že to jsou dnes poslední lidé, které přes hranice pustí.

V pootevřených vrátkách stojí příslušník policie hnutí Hamás, v ruce má seznam se jmény a koho tam najde, toho pouští. Jsou to lidé, kteří zaplatili 2400 dolarů, tedy asi padesát tisíc korun, jak Radiožurnálu vysvětluje novinář Ahmad.

Peníze vybírají prostředníci, kteří mají styky s egyptskou stranou. Většinou je zaplatí lidé, kteří chtějí Gazu nadobro opustit, aby se dostali ven. Kdo nezaplatil, čeká, jestli na něj někdy přijde řada.

V pootevřených vrátkách stojí příslušník policie hnutí Hamás, v ruce má seznam se jmény, a koho tam najde, toho pouští. Jsou to lidé, kteří zaplatili 2400 dolarů, tedy asi padesát tisíc korun. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

'Raději se vrátím domů'

„To otevření přechodu na ramadán, to je jen takových pár kapek, každý den pustí dva autobusy. Před světem vypadá přechod Rafah jako otevřený a žádné utrpení tu není. Ale vy jste tu osobně, tak to vidíte na vlastní oči,“ říká palestinský novinář Ahmad.

Také on by se rád dostal do Káhiry, aby tam zařídil oční operaci pro svou maminku. „Popravdě, jestli mi dneska řeknou, že nikam nepojedu, tak si vezmu pas a vrátím se domů. Cestovat z Gazy je mnohem snazší přes Izrael. Když máte důvod, jako je obchodní cesta, jde to tam snadno. Tady je to opravdu komplikované.“

Hranice do Izraele jsou otevřeny denně kromě soboty. Palestinci si ale týdny dopředu musí zařídit izraelské povolení a ne každý ho dostane. A do Egypta zase nepustí nikoho s tureckým nebo katarským vízem v pase. Otevření přechodu Rafah na celý měsíc tak moc úlevy Palestincům nepřineslo.