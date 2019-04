Poslíčci s tužkami a zápisníky. Egypťané zprostředkovávají jednání mezi Izraelem a Gazou

„Prodával jsem dřív na tržišti, ale běžte se tam podívat. Nikdo tam nic nenakupuje, nikdo nic neprodá. Prodavači jen sedí a plácají mouchy,“ říká Radiožurnálu Sálih na jedné z hlavních ulic v Gaze. Na krku má zavěšenou ošatku a na ní balíčky sušenek. Takhle po ulicích si prý vydělá aspoň pár šekelů na chleba a na cigarety.

„Gaza je úplně v háji. Když tu vládla Palestinská samospráva, byly peníze, byla práce. Co to ale vzal do ruky Hamás, všechno se zastavilo. Všechno. Kéž by to bylo jako dřív, kdy jsme mohli jezdit vydělávat do Izraele,“ říká Sálih.

Ani on, ani jeho kamarád Muhammad, který tu pracuje v obchodě s mobilními telefony, o současných jednáních mezi Hamásem a Izraelem nic nevědí. A i kdyby věděli, v žádné zlepšení by nevěřili: „Nic se nezmění. Já nevím, ono to vypadá, že práci máme, že tady prodáváme v obchodech. Ale nejsou tu žádní zákazníci, nic neprodáme, nic si nevyděláme,“ stěžuje si Muhammad.

Strany si nevěří

Probíhající jednání s Izraelem jsou ale po mnoha letech nadějná. Účastní se jich i Talál Abú Zarífa z Demokratické fronty pro osvobození Palestiny, jedné z palestinských frakcí, které spolu s Hamásem jednání vedou.

„Cílem je uvolnění blokády Gazy výměnou za klid zbraní. Jednání ještě neskončila. Do šesti měsíců bychom ale měli být hotoví. Výsledná dohoda bude nepsaná, bude to jen ústní dohoda mezi Palestinci v Gaze a mezi Izraelem,“ říká Abú Zarífa.

Právě formální stránka jednání Izraele s palestinskými skupinami v čele s Hamásem je unikátní. Obě strany se spolu nikdy nesetkají a s poselstvími mezi nimi běhají důstojníci egyptských zpravodajských služeb, kterým důvěřují jak Palestinci, tak Izraelci. Jediné, co při tom používají, je tužka a papír.

„Egypťané přivezou palestinským frakcím od Izraelců nabídku. Palestinci se tu k tomu vyjádří, návrhy opoznámkují a egyptská delegace je zase odveze Izraelcům. Pak se vrátí k Palestincům s izraelskou odpovědí,“ vysvětluje mechanismus Abú Zarífa.

Vzhledem ke středověkému stylu jednání na dálku jsou rozhovory časově náročné: Egypťané pendlují mezi oběma stranami čtyřikrát až pětkrát týdně.

Hodně intenzivně přejížděli na konci března před výročím palestinských Pochodů za návrat. Situace se totiž vyostřovala a Egypťané se usilovně snažili udržet klid. A to se jim podařilo: první fáze nepsané dohody se už realizovala.

Izrael znovu otevřel hraniční přechody do Gazy a rozšířil Palestincům zónu pro rybolov. Na konci rozhovorů by měly být dostatečné dodávky vody a elektřiny, průmyslové zóny v Gaze a příliv investic na rozvojové projekty.