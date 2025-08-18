Palestinci obdrželi nový návrh o příměří v Gaze. Poslední jednání v červenci skočilo bez výsledku

Vyjednavači palestinského hnutí Hamás v Káhiře obdrželi nový návrh dohody o příměří v Pásmu Gazy. Agentuře AFP to v pondělí řekl nejmenovaný palestinský představitel. Rámec dohody předpokládá 60denní příměří, propuštění izraelských rukojmí ve dvou fázích a zahájení vyjednávání o uzavření trvalého klidu zbraní.

Poslední kolo nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás skončilo bez výsledku v červenci. Izraelské údery dnes v Pásmu Gazy zabily nejméně 11 lidí, uvedla AFP s odvoláním na tamní civilní obranu.

Hamás nyní návrh projedná uvnitř hnutí a s dalšími palestinskými frakcemi. Zdroj z Palestinského islámského džihádu, ozbrojeného uskupení, které je spojencem Hamásu, AFP řekl, že „všechny frakce podporují to, co předložili“ egyptští a katarští prostředníci. Do vyjednávání v Káhiře se podle agentury dnes zapojí i katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Diplomaté z Kataru, Egypta a USA dlouhodobě působí jako prostředníci vyjednávání.

Nutnost dosáhnout dohody v pondělí zdůraznil egyptský ministr zahraničí Badr Abdal Áttí, který navštívil přechod Rafáh na hranici mezi Egyptem a Pásmem Gazy. „Současná situace na místě je nepředstavitelná,“ řekl podle AFP ministr s odkazem na humanitární krizi v pásmu.

Od počátku války zemřelo v Pásmu Gazy v důsledku akutní podvýživy a hladovění podle tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného teroristickým hnutím Hamás 263 lidí, včetně 112 dětí, píše agentura Reuters. Lidskoprávní organizace Amnesty International v pondělí v tiskové zprávě Izrael obvinila ze záměrné politiky hladovění v Pásmu Gazy a genocidy palestinského obyvatelstva.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem zabito nejméně 61 944 Palestinců, uvedla AFP s tím, že OSN tato data považuje za spolehlivá.

