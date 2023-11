Zabíjení Izraelců je zlo, ale to je i zabíjení civilistů v Gaze, zdůrazňuje palestinský knihkupec z Jeruzaléma

Konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás trvá už déle než 7 týdnů. To, co teď sleduje celý svět, je podle Palestinců jen jednou kapitolou izraelsko-palestinského konfliktu. „Pokud je zabíjení civilistů v Izraeli zlo, což je, za stejné zlo musí být považováno zabíjení civilistů v Gaze. Palestinci jsou stejní lidé jako ostatní,“ zdůrazňuje palestinský intelektuál, aktivista a knihkupec Mahmúd. Od zpravodaje z místa Jeruzalém 12:02 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mahmúd vede knihkupectví, které před 40 lety založil jeho otec | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Mahmúd provozuje v Jeruzalémě, kousek od Damašské brány, knihkupectví. Obchod otevřel před skoro 40 lety jeho otec. A když ho Mahmúd převzal, začal prodávat výhradně knihy o Palestině, její historii, kultuře, identitě a vztazích s Izraelem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co říká muž, který sám sebe označuje za hlas utlačovaných, na pokračující boje v Gaze? Mluvil s ním Jaromír Marek

„Faktem je, že desítky let jsou Palestinci umlčováni. Já přináším palestinský příběh. Všechny knihy tady jsou napsány Palestinci nebo jsou o Palestině. A tyto knihy palestinský příběh vyprávějí,“ vysvětluje knihkupec.

Mahmúd vystudoval univerzitu v Británii. Možná i proto jsou knihy převážně v angličtině. Klienty jsou palestinští intelektuálové, studenti, akademici a také cizinci, kteří v Jeruzalémě žijí nebo jím jako turisté procházejí. Jsou mezi nimi také Izraelci.

Palestinský příběh je v poslední době rámován útlakem, říká Mahmúd.

„Palestinci jsou utlačováni a umlčováni, jsou vyháněni a zabíjeni. Žijí na okraji společnosti jako lidé druhé kategorie a zasloužili by si mít svůj vlastní stát. Přišel už teď čas na vlastní stát? Kolik Palestinců ještě musí zemřít, aby se to konečně stalo? Je mi 40, za tu dobu se odehrálo deset, dvanáct kol izraelsko-palestinského konfliktu,“ zlobí se Mahmúd.

Nebýt útoku Hamásu ze 7. října, bylo by další kolo konfliktu nezbytné?

„Touto otázkou jsou novináři posedlí a nevím, proč by na ni měl odpovídat knihkupec,“ říká nejdřív Mahmúd.

Pak ale pokračuje. „Ale ano, zabíjet lidí je nepřípustné. Útok Hamásu odsuzuji. Stejně tak by teď měli Izraelci odsoudit to, co dělá jejich armáda v Pásmu Gazy. Ale to se neděje. A nikdo to po nich ani nechce. Svět prostě uplatňuje dvojí metr,“ zdůrazňuje.

„Pokud je zabíjení civilistů v Izraeli zlo, což je, za stejné zlo musí být považováno zabíjení civilistů v Gaze. Palestinci jsou stejní lidé jako ostatní,“ uzavírá palestinský intelektuál, aktivista a knihkupec Mahmúd.

Konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás trvá už déle než sedm týdnů. Po teroristickém útoku na Izrael teď jeho armáda bojuje s Hamásem v Pásmu Gazy. Výzvy z celého světa k uzavření příměří zatím Tel Aviv nevyslyšel. Podle palestinských úřadu ovládaných Hamásem už v Gaze zamřelo přes 12 tisíc civilistů, informace v ozbrojeném konfliktu ale nelze nezávisle ověřit.