,Vznikne něco jedinečně silného.‘ Kousek od Westminsteru bude stát památník obětem holokaustu

Záměr postavit památník v samotném srdci Londýna oznámil v roce 2016 bývalý britský premiér David Cameron.

Výběr lokality v parku Victoria Tower Gardens, který leží mezi oběma komorami parlamentu a řekou Temží, se ale setkal se silnou kritikou. Skupina aktivistů uvedla, že stavba připraví centrum města o zeleň a změní podstatu parku, který má být místem pro relaxaci.

As you may have heard, today’s decision has not gone in our favour.



We are deeply disappointed, and with our lawyers are now reading the full decision and considering our next steps.



Journalists, please DM us for comment or press release. #SaveVictoriaTowerGardens pic.twitter.com/iCXR01MdH5