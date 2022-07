Ve věku 35 let zemřela nejstarší panda na světě. Žila v parku v Hongkongu

V Hongkongu ve čtvrtek zemřela nejstarší žijící panda velká chovaná v zajetí, bylo jí 35 let. Informovala o tom agentura AFP. Samce jménem An An utratili veterináři, protože jeho zdravotní stav se v posledních týdnech výrazně zhoršil. Podle zoologické zahrady a zábavního parku Ocean Park se značně snížila nejen jeho fyzická aktivita, ale i chuť k jídlu. Hongkong 15:32 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pandí samec Jing Jing v hongkongské zoo Ocean Park (foto z roku 2019) | Foto: Amr Abdallah Dalsh | Zdroj: Reuters

An An žil dlouhá léta v Ocean Parku se svou pandí partnerkou Ťia Ťia, která byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejstarší panda chovaná v zajetí. Zemřela v roce 2016 ve věku 38 let. Ve volné přírodě se pandy dožívají průměrně čtrnácti až dvaceti let, uvedl Světový fond na ochranu přírody (WWF).

Věk pandy An An odpovídal 105 letům člověka, uvedli zástupci hongkongského parku. An An se narodil ve volné přírodě v pevninské provincii S'-čchuan a byl jedním z páru pand, které Peking daroval Hongkongu u příležitosti druhého výročí navrácení města Číně v roce 1999.

VIDEO: Pandy v hongkongské zoo využily soukromí. Po letech se jim podařilo úspěšně pářit Číst článek

Po smrti jeho družky vedl An An spíše samotářský život. V roce 2021 oslavil 35. narozeniny s ovocno-bambusovým zmrzlinovým dortem, obklopen několika ručně vyrobenými narozeninovými přáními od zaměstnanců parku.

Když pandí pár poprvé přijel do Hongkongu, tehdejší správce města Tung Chee-hwa prohlásil, že jejich jména podpoří stabilitu (An) a úspěch (Ťia) Hongkongu.

V Ocean Parku, kde jsou k vidění mroži, tučňáci a delfíni, nyní žijí dvě pandy velké - samice Ťing Ťing a samec Le Le. Ty darovala Čína Hongkongu v roce 2007. Park doufal, že by pár mohl mít mladé, ale zatím se tak nestalo. Pandy se obtížně rozmnožují, zejména pokud jsou v zajetí. WWF je klasifikuje jako zranitelný druh, ve volné přírodě žije jen asi 1860 jedinců.