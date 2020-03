Nákazu koronavirem už můžeme považovat za pandemii, řekl šéf Světové zdravotnické organizace

Šéf WHO Ghebreyesus na tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace také řekl, že mnoho lidí nakažených koronavirem bojuje v nemocnicích o život a že počty nakažených i mrtvých budou stoupat.

„Jsme velice znepokojeni alarmujícím šířením nákazy i její závažností. Rozhodli jsme se proto označit nemoc Covid19 za pandemii,“ dodal.

Celosvětově se koronavirem nakazilo přes 120 000 lidí, z nichž více než 4000 lidí infekci podlehlo. Většina nakažených je přitom pouze ve čtyřech zemích. „V Číně a Jižní Koreji, které mezi ně patří, epidemie značně klesá. 81 zemí pozitivní nález neohlásilo a 57 zemí má méně než 10 případů. Všechny země mají pořád šanci vývoj pandemie zvrátit, a to nemůžeme dost zdůraznit,“ upozornil.

„Nejde jen o zdravotní krizi. Jde o krizi, která se dotkne každé části lidské společnosti. Každý z nás se proto musí do boje zapojit,“ pokračoval.

Zástupci WHO zemím připomněli, aby připravili své nemocnice a zdravotníky. „Pandemie je označením situace. Na tom, co děláme, se nic nemění,“ doplnil výkonný ředitel programu WHO pro zdravotní pohotovost Mike Ryan.

BREAKING



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

9000 nakažených v Íránu

V Íránu je novým koronavirem nakaženo 9000 lidí. Oznámil to ve středu mluvčí tamního ministerstva zdravotnictví. Počet úmrtí stoupl od úterka o 63, takže v zemi už virus usmrtil 354 lidí. Írán je co do nákazy nejpostiženější z blízkovýchodních zemí a světově je po Číně, Jižní Koreji a Itálii čtvrtý. Oproti úterku v zemi přibylo 958 nakažených.

Agentura AP informovala, že v blízkovýchodních zemích se nakazilo 9700 lidí. Kromě Íránu jsou hlášena úmrtí na nemoc COVID-19, již virus způsobuje, z Egypta, Libanonu a Iráku. Libanon ohlásil druhého mrtvého a 61 nakažených. Mrtvý 55letý Libanonec v minulých dnech sice necestoval, ale byl v kontaktu s nakaženými turisty.

Situace v Číně

Lidé v provincii Chu-pej, odkud se onemocnění COVID-19 rozšířilo dále do světa, by se mohli brzy opět do svých zaměstnání. Podle místních úřadů se již nyní mohou do práce vrátit lidé z podniků zajišťujících hromadnou dopravu nebo výrobu zdravotnických pomůcek.

O povolení mohou žádat i lidé ze sektorů průmyslu, které mají významný dopad na národní i globální ekonomiku. U dalších zaměstnání bude záležet na zhodnocení případných rizik.

Obyvatelé provincie si také budou moci vyřídit běžné denní záležitosti. Stále však platí, že lidé nemohou vycestovat, do odvolání platí také uzavření všech škol.